La última decisión controvertida adoptada en su controvertida trayectoria por el controvertido Papa Bergoglio, es la declaración 'Fiducia Supplicans' del pasado diciembre, que autoriza bendecir parejas homosexuales. Ante la alarma suscitada en algunos círculos eclesiales, la cuestión ha tratado de ser matizada por El Vaticano ... afirmando que la medida no altera la doctrina sobre el matrimonio, pues se trata solo de un trámite alitúrgico de muy breve duración.

Pero la confusión ha surgido, poniendo de nuevo sobre el papel el tema de la homosexualidad. No sobre lo que es en sí, sino en lo que atañe a su tratamiento.

A lo largo del tiempo tal condición ha tenido diferente valoración. En la antigüedad era normal. Luego perseguida. Y en nuestros días, merced al esfuerzo desarrollados por tal colectivo, desde planteamientos más que biológicos, políticos, para lograr lugar relevante en la vida pública, prevalente y de gran protagonismo.

Con independencia de su valoración en cada momento, los homosexuales ofrecen a la historia un amplio repertorio de personajes que los hacen dignos de respeto. Un respeto al que ciertas actitudes forzadas, innecesarias por su desmesura, infligen grave daño.

Como dice Indro Montanelli en su 'Historia de los griegos', «ser homosexual no es una tacha infamante, sino una peculiaridad distintiva. En aquel tiempo no era en absoluto sinónimo de afeminamiento y depravación, sino todo lo contrario». Las reticencias surgen, no ante el modo de ser, sino ante el modo de manifestarlo, que puede ser ejemplar o reprochable.

Paradigmático es el caso de la batalla de Leuctra ( 371 a C.) en el que el gran ejército espartano de Cleómbroto fue aniquilado por el mucho menor del tebano Epaminondas gracias al valor del Batallón Sagrado de Tebas, unidad de élite compuesta por trescientos homosexuales amantes entre sí, dispuestos en parejas comprometidas bajo juramento a permanecer hasta la muerte junto a su compañero, como así sucedió.

Hace años un capitán de la Legión me comentaba que tanto en combate como en la vida civil destacaban por su hombría los legionarios homosexuales, que jamás toleraban «que les hablaran alto». En Badajoz han existido siempre homosexuales integrados sin problema en la sociedad, respetados por su calidad humana, excelencia profesional, corrección en el comportamiento, cuidado en el atuendo y los modos, y una exquisitez en el trato que les granjeaba la consideración y aprecio general. Los ha habido intelectuales, profesores, artistas, oficiales de prisiones, inspectores de policía, industriales, hosteleros, artesanos y figuras populares de todas las capas y dedicaciones, incluido un caballero legionario mutilado a quien la falta de un brazo, perdido en combate, acreditaba como parte de las bravas gentes de Millán Astray.

Un batallón de ciudadanos que nunca requirió protagonismo especial, se significó con actitudes extravagantes, requirió bendiciones, ni hizo exhibición desmesurada de una condición que reservaban estrictamente a su vida privada.

Como sus nombres son de sobra conocidos, huelga escribirlos.