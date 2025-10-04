HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
El león y la columna

Cuidado con la puerta

Alberto González

Cronista oficial de badajoz

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta
Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  2. 2 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  3. 3 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  4. 4 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  5. 5 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  6. 6

    4.000 médicos del SES están llamados a la huelga este viernes contra el Estatuto Marco
  7. 7

    Los médicos extremeños, en huelga: «Las jornadas laborales son sangrantes»
  8. 8 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  9. 9

    Trifulca política entre el Gobierno local y Valdés por la plaga de palomas en Mérida
  10. 10

    Hamás acepta liberar los rehenes, dejar el poder y negociar el resto del plan de paz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cuidado con la puerta

Cuidado con la puerta