Tras largos periodos de inacción desde que la plaga se detectó en 1980; prevalencia de la política sobre el interés general; endoso de responsabilidades entre ... instancias mientras el río agoniza y perderse en trámites, parece que al fin va a abordarse la limpieza del Guadiana. Aunque sin prisas, pues como avisan poniéndose el parche de antemano, el plan tardará en comenzar un año y no concluirá antes cinco. En este panorama, la limpieza realizada por la UME en 1991 es la única intervención efectiva llevada a cabo, aunque la falta de atención posterior la quedó en nada.

Es el resultado de la superposición de organismos. Una Confederación Burocrática del Guadiana que trata al río no como un accidente geográfico, sino como un ente administrativo, centrada en ejecutar azudes y obras que han alterado la naturaleza del río y lo han alejado de la población. Antes, cuando el Guadiana estaba vivo y era de la ciudad y no de las oficinas, las cosas eran más sencillas y efectivas. Pues como lo que imperaba era la experiencia de los rieros a pie de orilla y no la teoría oficinesca, y el ecologismo era el sentido común, su mantenimiento se realizaba sin perderse en papeleos.

El cuidado de ríos, fuentes, pesqueras, puentes y otras obras públicas locales, salvo las de ámbito nacional, que correspondía a la corona, era función de los ayuntamientos, que solo a veces recibían ayuda del erario real para repararlos. Y más organismos intermedios no había.

La Guía de Alcaldes y Ayuntamientos de 1847 aún señala que: «Es atribución de los ayuntamientos atender, conforme a las leyes, el cuidado de los ríos y disfrute de las aguas», señalando que «el surtido de las aguas para abastecimiento y disfrute del vecindario y los ganados, y el aseo y limpieza de las fuentes públicas, son también objeto de una buena policía de abastos, siendo este uno de los puntos en que corresponde a la administración municipal intervenir con celo y providencias justas y equitativas…».

En Badajoz así ocurría con el Guadiana, los puentes y demás obras públicas, cuyo carácter municipal como algo propio de la ciudad nadie discutía.

Luego llegaron los organismos y las normas que las gestionan desde fuera, y hoy no se sabe a quien pertenecen, de modo que ante su deterioro nadie actúa. El río Guadiana, y los puentes de Palmas, Gévora, Real, y demás modernos, son buen ejemplo.

Cada instancia aduce cien razones para justificar su inoperancia. Las foráneas, nacionales o regionales, los dictados de Europa, el ecologismo, el desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y otros efugios. Y las locales, que no tienen competencia. Frente a tal dejadez estas últimas, por su parte, han hecho hasta ahora muy poca presión para salvar el Guadiana. El resultado, ahí está.

De modo que, ante los balones fuera, solo las protestas ciudadanas consiguen algo.