Los comanches y las palomas

Estos días he vuelto a ver una de las grandes películas del oeste: 'Murieron con las botas puestas'. Obra maestra que además de por su ... calidad cinematográfica me gusta porque me retrotrae a los tiempos de juventud en que tantas veces la disfruté. Aunque vista repetidamente, aún descubro en ella cosas nuevas cada ocasión. Esta última, los turbios tejemanejes de la política y la corrupción de los políticos, realidades que antes se me escapaban, porque los tiempos eran otros y veía el problema como algo lejano.

Y me he enterado por la prensa de que se celebra en Badajoz, con un amplío programa de actividades, la fiesta llamada de Los Palomos. Aparentemente nada tiene que ver una cosa con la otra, pero la coincidencia me hizo reflexionar en que en el fondo son la misma: la expulsión de su territorio, por invasores foráneos, de quienes lo ocupaban como propio. En el oeste, los indios pieles rojas que desde siglos atrás eran sus moradores. Comanches, apaches, kiowas, navajos, chiricawas, mezcaleros, pies negros, seminolas y demás tribus a las que el Séptimo de Caballería, el ferrocarril, buscadores de oro, colonos, bandidos, cuatreros, intereses políticos y económicos, y otros invasores, expulsaron a la fuerza de sus hábitats, aniquilándolos en nombre del progreso, como muestra la película 'Murieron con la botas puestas'. Confinadas en reservas, los intentos de las tribus desarraigadas por regresar a sus territorios resultaron inútiles. Lo mismo sucedió con las palomas. Estas aves tenían sus hábitats naturales en el campo y los pueblos, donde vivían libremente y encontraban cobijo y alimento en pacífica convivencia con la gente. Pero llegó el progreso y les ocurrió como a los indios. Las urbanizaciones, los coches, el ruido, el humo, la polución, y otros enemigos, las expulsaron de sus espacios seculares. Sin destino cierto, pues al aire libre tampoco hallaban ya modo de subsistir. Así que se desperdigaron desorientadas. Algunas intentaron volver a las ciudades, pero fueron perseguidas por los daños y molestias que ocasionaban a las formas modernas de la vida urbana. En Badajoz, como en otros sitios, se les declaró la guerra para erradicarlas de nuevo de las calles, acusadas de dañar los monumentos, emporcar a los transeúntes con sus excrementos, y otras molestias. Pero si los indios desaparecieron, las palomas de Badajoz, mostrando más capacidad de resistencia, lograron sobrevivir. Y tomarse la revancha. Pues al amparo de los nuevos tiempos, y reforzadas por otras especies, han vuelto a la ciudad en grandes bandos, sacando buche con orgullo, para enseñorearse del lugar que las expulsó, comandadas por los palomos. Su regreso demuestra lo que puede el tesón en defender lo propio, y que, aunque muy perseguidos, los machos también subsisten. Sobre las palomas está todo dicho. Y sobre los palomos hay que decir, que hyjklm, kñ9yas65dsd, hndyts, osznwt6sv, jsm+sç´sñytw... ¡Vaya, se ha dislocado el ordenador!

