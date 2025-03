Un club a porta gayola

Últimamente se ha hablado mucho del Club Taurino Extremeño, la señera institución en riesgo de desaparecer, que su animoso presidente, Mateo Giralt, está decidido a ... mantener.

Muchos conocen esta sociedad, su museo, biblioteca y bar. Pero seguro que nadie sabe que el edificio que lo aloja desde 1949 está obstruyendo una calle.

Se erigió hace tres siglos siguiendo órdenes municipales, aunque vulnerándolas por influencia política, ya que tapona en su tramo central la calle de la Sal Vieja (Sepúlveda) que con arranque en Concepción se prolongaba hasta la Ronda del Pilar o Peso de los Cerdos, cuyo tramo final, hoy Cristóbal Oudrid, entonces aún despoblado, se llamaba calle Nueva.

Reforzando el eje circulatorio en igual sentido entre la plaza Alta y el baluarte de San Roque, más arriba discurría paralelo el formado por la continuidad de San Gabriel, Ollerías y Olivo, luego Arco Agüero.

Ambos alineamientos eran atravesados en perpendicular en su mitad por los que trazaban las actuales calles López Prudencio y San Blas conectando, a través de la plazuela de San Andrés, el Campo de San Juan con la Puerta de Trinidad.

La actuación se realizó cumpliendo la orden del ayuntamiento que conminaba a reedificar de inmediato las casas destruidas por la guerra con Portugal concluida en 1668, que dejó arrasada la ciudad. Orden que las poderosas familias Silva Pantoja y Chapín, titular esta última de la lindera por encima, donde permanece su escudo con cinco estrellas, so pretexto de rehabilitar las suyas aprovecharon para apropiarse de la calle Sal Vieja, cortándola. La operación alteró el paso y actividad de la zona con resultados negativos que aún perduran. La guerra de Sucesión que se inició al poco retrasó la actuación, pues los planos de Francisco Domingo (1679) y Muñoz de la Ruesta (1698) muestran la calle aun abierta, siendo el militar de 1739 el primero que la refleja ya cortada.

Por la trasera, los Fernández de la Peña hicieron lo mismo en la calle San Blas. Tras sucesivas reformas, los edificios que actualmente taponan la calle Sepúlveda son, en López Prudencio, el del Club Taurino; y en San Blas, el erigido en 1927 por el conde de la Oliva, frente al poyete de Cristóbal Oudrid, que luego pasó a otros titulares.

El Club Taurino es pues un edificio que cabe calificar de ocupa, situado a porta gayola ante la antigua calle de la Sal Vieja para recibir de frente a quien baja por ella; sobre todo si es para ingresar en la sociedad que alberga.

No soy aficionado a los toros. Solo he asistido en mi vida a una corrida. En Olivenza, para no desairar la invitación de Ramón Rocha. Pero defiendo la tauromaquia como fiesta nacional, forma de cultura y arraigada tradición de nuestro pueblo. Para contribuir modestamente a que el Club Taurino no desaparezca, hace unos días me he hecho socio.