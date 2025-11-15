Casas con argolla

Se anuncia la edificación de varios grupos de pisos de promoción pública y privada. Pisos, no casas. La diferencia estriba en el carácter generalmente unifamiliar, ... adaptada al morador, de la primera, y la obra comercial genérica, tipo colmena, del otro

La vivienda característica de Badajoz y la Baja Extremadura en general fue, hasta hace poco, la casa de colada unifamiliar. Sencilla y práctica, a menudo construida por sus mismos moradores con material y técnicas del lugar: adobe, madera y cubierta de bóveda o tejavana vertiente a la calle y el corral, con pocas variaciones sobre el modelo básico. Un prodigio de utilitariedad válido como alojamiento y a efectos laborales.

Con planta en profundidad, una sola altura, y gruesos muros isotérmicos, se articulaba sobre un pasillo o colada alineado de la calle al fondo, donde se abría el corral y dependencias de servicio, entre las que no solía faltar un pozo y cuadras para los animales de labor, que accedían a ellas por el mismo caño que las personas. Piezas principales eran la cocina de topetón con gran chimenea exterior, núcleo de la vida familiar, y el doblado para almacenar la cosecha.

La más sencilla, con aposentos a un solo lado del pasillo, era la llamada media casa, manca, o de una mano. La entera, o a dos manos, disponía de habitaciones a ambos costados del eje central, dispuestas en varias crujías o pasos, acceso aparte en un lateral para transito de los animales, y un portón o puerta falsa a los corrales en la trasera. En fachada, pocos huecos, puerta con postigo para facilitar la comunicación con el exterior, y argollas para atar las bestias cuando quedaban fuera. El ventanillo en lo alto de la puerta permitía la relación desde una cabalgadura. A la solicitud: «–¿Se puede?», la repuesta era el consabido: «–¡Hasta el corral!».

El diseñador o inspirador de la casa de colada, por extraño que parezca, fue el burro.

Hasta el siglo XVI el animal de labor agrícola fue el buey, que al acabar la jornada se quedaba en el campo, pues al resultar pesado y lento era difícil de robar. Pero la mula y el burro que lo sustituyeron por razón de rendimiento, ya que araban más rápido y también servían de transporte, dada su mayor movilidad se sustraían fácilmente, siendo difícil recuperarlos, toda vez que los abigeos huían a Portugal para venderlos de contrabando, por lo que debían regresar al pueblo al acabar la faena. Y como no podían quedar tampoco en la calle, había que acogerlos en la propia vivienda, que progresivamente se fue adecuando a tal servicio.

Esta fue la necesidad laboral rural que determinó la casa de colada.

Con el tiempo, el modelo según las necesidades de sus moradores, fue sustituido por el piso comercial genérico de las inmobiliarias, adaptados a las nuevas formas de vida.

Nuevas formas que cambiaron la argolla para el burro por la argolla para el perro que hoy ostentan los establecimientos que prohíben la entrada de chuchos.