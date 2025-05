Las calles hablan

Fernando Chueca Goitia, el insigne arquitecto, humanista y escritor, es quizá quien mejor ha interpretado en España el urbanismo y entendido la restauración de monumentos ... como arte de hacer ciudad. Sus obras 'Historia del urbanismo occidental', 'Breve historia del urbanismo', 'El Escorial, piedra profética', 'Invariables castizos de la arquitectura española' o 'La destrucción del legado urbanístico español', son tratados de obligado conocimiento para cualquiera relacionado con el hecho urbano como ejecutor o gestor del ordenamiento de una población.

Decía que una ciudad no puede ser nunca lo mismo, pero que nunca debe dejar de ser la misma. Esto es, que los cambios que impone el crecimiento y su adaptación a cada tiempo no pueden destruir su naturaleza. Y que «la ciudad actúa como un libro vivo que los ciudadanos pueden leer caminando por ella para adentrarse en su esencia, embebiéndose de sus lecciones a cada paso». Así era cuando las ciudades se hacían de dentro afuera, empíricamente, con sentido común para lograr el mayor practicismo, teniendo a sus moradores como único referente, y no tomándola como objeto de experimentos y ocurrencias para teóricos momentáneos. Cuando las calles de las poblaciones eran las páginas del libro que desarrolla su historia, escrito por sucesivos artífices a lo largo del tiempo.

En el de Badajoz, sobre todo en lo referente al casco antiguo, sus calles, plazuelas y encrucijadas hablan de quién las hizo, cómo se van transformando, quién las modifica, quién las cuida o las descuida, o quién las frecuenta y da vida, desvelando sus raíces, entresijos, significado de sus hitos, monumentos, edificios emblemáticos y otros aspectos que de ordinario escapan al hojeo del día a día. Una visita guiada siempre es un buen ejercicio de lectura comentada para reparar en ello.

Leer el libro de la población en que se habita ofrece informaciones y razones que afirman el sentimiento de pertenencia a la misma. Porque los hombres hacen la ciudad y la ciudad hace a los hombres. El de la nuestra habla, por ejemplo, de las indulgencias que ofrece el crucero alzado ante la ermita de San José; el escudo machacado de Godoy en la fachada del convento de San Gabriel, hoy iglesia de la Concepción; la placa que señala la casa en que nació Cristóbal Oudrid; el azulejo del Avutardero en el estudio de Covarsí, o el convento cuya puerta ostenta la inscripción «Zelo zelatus sum pro dno Deo excercitvvm».

Sus páginas callejeras ofrecen esos y muchos datos más que como notas a pié de página desvelan la historia de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Badajoz.

Una ciudad que hasta hace poco construyeron desde dentro sus habitantes y hoy se hace desde Bruselas de modo genérico imponiendo la plataforma única, rotondas, carriles bici y otras actuaciones acordes con el plan de unificar ciudades que dicta la globalización y pagan los fondos europeos.