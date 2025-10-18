HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El león y la columna

Del buey guadianero a la boga en escabeche

Alberto González

Cronista oficial de Badajoz

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Badajoz está lleno de animales que la identifican. Viejas crónicas señalan que «los ganados que pastan en las vegas del Guadiana son conocidos por su ... hermosura, y los bueyes guadianeros tienen fama por su pujanza y brios.» Por eso eran más caros que en otros sitios.

Del buey guadianero a la boga en escabeche