Del buey guadianero a la boga en escabeche
Alberto González
Cronista oficial de Badajoz
Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00
Badajoz está lleno de animales que la identifican. Viejas crónicas señalan que «los ganados que pastan en las vegas del Guadiana son conocidos por su ... hermosura, y los bueyes guadianeros tienen fama por su pujanza y brios.» Por eso eran más caros que en otros sitios.
Desde antaño sus nombres salpican la toponimia local. En el entorno aparecen la Dehesa del Novillero; Isla de las Monas, mojaculos o salto del toro; charcos de los pollos y la carpa, junto al azud del Guadiana; ejido ansarero o patinero, luego Campo del Osario, y actual barrio de San Roque; finca Palomas; fuente de la Rana; peso de los Cerdos, hoy Ronda del Pilar. Y en la ciudad, Puerta del Toril de la Plaza Alta, Caño de la Loba desembocando en Puerta Trinidad; Salto de Caballo de Puerta Pilar, antes frontón y juego de pelota; plaza de toros, ermita de Pajaritos, torre de Espantaperros, calle del Burro, y Pardaleras, zona así llamada por los gorriones pardales que la invadían, y nombre que también recibían por su tosca vestimenta los forasteros que allí se asentaban en chabolas. Luego se impusieron las bogas asadas en escabeche, las ranas, y los pajaritos fritos. Y hoy están los pavos de Castelar, perros domésticos, gatos callejeros, y palomas invasoras.
En la guarnición de la plaza destacaron siempre las fuerzas de caballería, con regimientos tan renombrados como Tarifa 5, Villaviciosa 6, Villarrobledo 23, o más tarde, ya mecanizado, Dragones de Hernán Cortes.
En la actualidad muchas vías de las zonas más modernas ostentan nombres de peces y aves. En la Luneta aparecen las calles Lamprea, Lucio, Tenca, Perca, Barbo, Boga, Bordallo, Gambusia, Rana, Galápago, Anguila y Águila. En el Cerro de Reyes, Azor, Avutarda, Cigüeña, Codorniz, Paloma, Mirlo, Vencejo, Golondrina… En San Roque, Mariposa, Colibrí, Gaviota, Perdiz y Gorrión. Y en otros lugares, Halcón, Jilguero, Perdigón… Recoleta y sosegada, en el corazón de Pardaleras, junto a la plaza de Jesús Delgado Valhondo, Oropéndola, palabra de hermosa sonoridad, en la que, beatus ille, vive un relevante intelectual y escritor de querencias campestres.
Muy populares fueron en su tiempo el burro de la lejía y los areneros, las mulas de carga, y las vacas y burras que ofrecían su leche recién ordeñada en San Francisco. Nombre animal lucían también numerosos establecimientos, como el Cochinito Gordo, la Paloma y el Caballo; bares El Gallo, Caracoles, Águila, Cabeza del Toro, Lobo, Gato Negro, Pájaro Verde, Gallo Rojo; Bodegas Lobo o patatas fritas de la Loba; Tiro de Pichón o Sociedad Hípica Lebrera. Un guardia municipal era conocido como 'guarros vendo'; a un pintoresco personaje del mundo futbolero le llamaban 'la Bacalá'; a una bedel del Instituto, 'la Sepia', y a otros, 'pollo', 'pingüino', 'mastín' o 'lombrices'.
Recalcando la vocación animalística de nuestra ciudad, el escudo de la Diócesis pacense y catedral de San Juan Bautista ostenta un cordero, y el blasón de la ciudad un león rampante. Y los camaleones, anélidos, urracas, cacatúas y pájaros/as de todos los pelajes, continúan proliferando entre nosotros.
