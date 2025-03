A los jóvenes extremeños de la JEC

Estimados jóvenes militantes de la Juventud Estudiante Católica de Extremadura: os escribe un militante veterano de la JEC que como vosotros ha participado activamente en ... el movimiento y ha aportado muchas cosas al movimiento al mismo tiempo que la JEC me ha aportado mucho a mí como joven, estudiante y creyente. Os deseo contar mi experiencia vital en el movimiento aprovechando que vais de asamblea nacional.

Cuando conocí y entré en la JEC encontré cosas positivas que antes sentía no tener: buenas amistades, valores y un sentido a mi vida. Aprendí que nuestros estudios sirven para adquirir valores, conocimientos y competencias que nos deben servir no solo para el desarrollo profesional y laboral sino también para usarlos en pro del bien común, para servir a los demás. En la JEC y en mis años de carrera universitaria en Cáceres aprendí que el estudio ha de ser solidario, comprometido socialmente, centrado en la persona y enfocado en el bien común, la justicia, los derechos humanos y en poner nuestro grano de arena, nuestros dones y talentos para crear un mundo y un futuro mejores para todos y para las siguientes generaciones. En mi caso, como graduado en Historia y Patrimonio Histórico por la Universidad de Extremadura, aprendí que todo lo ocurrido en el pasado ha de servirnos de lecciones para avanzar hacia un futuro mucho mejor y que nadie sufra por repetir las tragedias del pasado. Esa visión que aprendí de la Historia me ayudó a dar sentido a mis estudios. Como creyente creo que la fe y los valores religiosos pueden contribuir positivamente al bien común, a la justicia, la democracia, los derechos humanos, la paz y la fraternidad en el mundo. A través de la fe podemos abrirnos a los demás, sensibilizarnos, concienciarnos y comprometernos en causas justas como la erradicación del hambre y la pobreza, el fin de las guerras e injusticias de este mundo, la educación en valores, la protección de nuestro planeta como casa común de todo lo creado...

Os animo a abrazar todo esto y más durante la asamblea en la que vais a participar y que todo lo dicho os sirva de ayuda en vuestra etapa universitaria y a la hora de buscar trabajo y desarrollaros profesional y laboralmente. Que Dios os bendiga y os guíe.