Fiesta de la lectura en Badajoz

Un año más, se ha celebrado uno de los eventos culturales de Badajoz que más me gustan: la Feria del Libro. Para mí, que me ... encanta leer, es una gran alegría pasear cada año entre los puestos montados en el Paseo de San Francisco y asistir a presentaciones de libros ya sea de autores extremeños o de escritores más conocidos a nivel nacional.

Mis lecturas preferidas son las novelas históricas. Me encanta ese género en concreto porque me gusta la historia y cuando las leo siento que viajo a a otras épocas pasadas, que estoy siendo testigo de hechos históricos importantes o poco conocidos y también me permite aprender más sobre la Historia. Un consejo que doy a la hora de leer este tipo de novelas es que antes de leer una novela histórica es necesario informarse bien del contexto histórico en el que se ambiente la trama porque es esencial para entender mejor cómo se desarrolla la misma.

Animo a la gente, sobre todo a los más jóvenes, a leer porque tiene muchos beneficios: la lectura nos abre y cultiva la mente y porque se puede sacar de cualquier lectura lecciones valiosas para la vida. Es un hábito muy bueno para relajarse.