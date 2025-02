Un encuentro intergeneracional

Comenta Compartir

Las pasadas navidades tuve la oportunidad de acompañar a niños de la Tropa Solidaria y del coro de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Badajoz en su visita a los mayores enfermos de alzhéimer de la sede de Afaex y a los mayores de ... la residencia de La Granadilla, en el marco de su formación sobre vulnerabilidad y cuidados. Fueron unos encuentros emotivos y tiernos en donde les cantamos los villancicos que recuerdan de su infancia. Para mí estas dos visitas fueron bonitas, preciosas y conmovedoras. Me acordé de cuando vivía en Cáceres durante mi carrera universitaria e iba de voluntario a la casa de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca allí. Me acordé con cariño de sus internos, de los hermanos, de los voluntarios y cuidadores. Recordé lo feliz que me sentía al hacerles compañía. Encuentros así son necesarios porque a día de hoy los jóvenes no parecen valorar la sabiduría de los mayores ni los mayores se dejan contagiar del idealismo, valores e inquietudes de la juventud actual. Es necesario hoy en día un encuentro entre la sabiduría de los mayores y el idealismo de los jóvenes para hacer posible un presente y futuro mejores. En ese sentido, el pasado y las experiencias de los mayores no deben ser un lastre para las nuevas generaciones sino un impulso para que sean mejores y hagan avanzar el mundo.

Cartas a la directora