Genocidio de Ruanda, 30 años después

Este año se cumplen 30 años del trágico genocidio de Ruanda en el que miles de personas fueron asesinadas por motivos étnicos en solo 100 ... días y ante la pasividad de la comunidad internacional. Antes de este hecho horrible, en Ruanda existían principalmente tres etnias: hutus, tutsis y twas. La rivalidad entre hutus y tutsis se remonta por desgracia a la época colonial, cuando Ruanda fue primero colonia alemana y después belga. Las autoridades coloniales alimentaron entonces esa rivalidad para su propio beneficio generando así la semilla de un odio exacerbado que estallaría a partir del 7 de abril de 1994 con el derribo del avión del presidente ruandés. Al terminar el genocidio habían sido exterminados el 70% de la minoría tutsi y también fueron asesinados hutus moderados que se oponían al genocidio y trataron de salvar a sus vecinos y parientes tutsis. Ahora, 30 años después, Ruanda es un país en paz pese a arrastrar consigo las huellas del genocidio.

Yo empecé a conocer esta trágica historia desde muy joven, especialmente a través de la película 'Hotel Rwanda', que cuenta la historia de Paul Rusesabagina, quien salvó a miles de vecinos perseguidos por los hutus radicales alojándolos en el hotel del que era gerente y a riesgo de su propia vida. Como historiador creo que de tragedias como esta podemos sacar lecciones vitales y muy necesarias para que no se vuelva a repetir. Aprendamos de ello a respetar a nuestro prójimo, no importa las diferencias; a no ser cómplice de las injusticias ni de atrocidades; a no mantenernos indiferentes ante tragedias y barbaries similares. Me entristece ver cómo no aprendemos de la Historia pues todavía hoy sigue habiendo genocidios como los que han sufrido recientemente por ejemplo los yazidíes o los rohingyas de Birmania. Los ruandeses han dado también ejemplos preciosos de justicia, paz, reconciliación, resiliencia y superación. Así lo demuestran los muchos testimonios que he escuchado de reconciliación entre víctimas y verdugos del genocidio. Espero que Ruanda siga así en la senda de los derechos humanos y que sirva de ejemplo para todo el mundo, especialmente en todo el continente africano.