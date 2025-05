Los diez años de pontificado de Francisco

Comenta Compartir

Este año el Papa Francisco cumple 10 años de pontificado. Unos años que han traído aires frescos a la Iglesia y también al mundo entero. ... Recuerdo el día que Jorge Mario Bergoglio fue escogido Papa en el cónclave de 2013. Me alegré mucho. He seguido activamente todos estos años de pontificado y creo que el balance es muy positivo. En mi opinión, el Papa Francisco es el mejor papa que hemos tenido. Sus reformas, sus gestos y sus palabras han traído renovaciones necesarias para la Iglesia y el mundo. Sus palabras y sus gestos de ternura, amor y compasión demuestran su firme coherencia con el verdadero núcleo del Evangelio: el amor al prójimo, la misericordia, la solidaridad, la compasión, algo que deberíamos aplicar más a menudo en nuestras vidas. En estos años el Santo Padre nos ha enseñado el valor de la solidaridad fraterna sin excepciones. Nos ha enseñado a no dejarnos llevar por la cultura del descarte o la globalización de la indiferencia. Con su encíclica 'Laudato Si' nos ha enseñado a valorar y proteger la naturaleza como obra creada por Dios. Con sus reformas está ayudando a dar más protagonismo a mujeres y laicos dentro de la Iglesia.

Si hay algo que admiro mucho del Papa Francisco es su firme compromiso con el diálogo interreligioso y la fraternidad humana, necesarios para tener un futuro mejor sin guerras, odios, violencia ni intolerancia de ningún tipo. El diálogo interreligioso ha experimentado un gran impulso y auge durante estos 10 años. Ejemplos de ello han sido la firma del documento por la fraternidad humana entre el Papa Francisco y el imán de Al Azhar en Abu Dhabi, la encíclica 'Fratelli Tutti' y, por supuesto, los viajes apostólicos a países de mayoría musulmana como Egipto, Bahrein, Irak, Jordania o Marruecos. Otro motivo de admiración hacia el papa es su postura sobre la inmigración, abierto a la acogida, defensa, promoción e integración. Rezo mucho por el Santo Padre y le deseo un largo y fructífero pontificado para la Iglesia y el mundo entero. Rezo y deseo que sus reformas y su legado continúen en el futuro a manos de sus futuros sucesores. Recomiendo leer sus palabras y su magisterio porque lo veo más coherente con el Evangelio.

