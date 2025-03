28-M. ¡Por tu salud mental!

Decía Rollo May, psicólogo humanista del siglo XX, que «la depresión es la incapacidad de construir un futuro». Uno de los grandes problemas que tenemos ... en la sociedad hoy día es la salud mental, ¿esto influye en la vida política de nuestro país, región y localidad? ¡Vienen elecciones!

Muchos de nuestros vecinos deciden abstenerse de votar porque sienten que su participación en las decisiones de la sociedad no es importante, la esperanza de un futuro en el que se vean partícipes, se difumina. Podríamos caer en un estado de depresión política y social actuando de esta manera. Ante un contexto tan delicado, debemos partir de la siguiente premisa; la depresión se combate de dos maneras, tomando medicinas o tomando decisiones.

Votar es importante, porque cuando votamos, decidimos y decidir nos hace libres. Al menos en nuestro pensamiento, dueño este de nuestras emociones y conductas. No importa si decidimos mal o bien, el valor real, es tomar la iniciativa para actuar, esto nos empodera hacia los demás y hacia nosotros mismos, nos da esa sensación dulce de control sobre nuestro futuro y sobre todo, nos hace avanzar en nuestras emociones. ¿Saben ustedes de dónde viene la palabra emoción?: «e-movere», de movimiento. Necesitamos movernos, actuar para cambiar o desarrollar nuestras emociones. Si no nos movemos, si no decidimos, morimos emocionalmente.

Debemos movernos para tener una buena salud psíquica y emocional, esto requiere cierto egoísmo y eso no es malo. Tener rutinas de entreno o elegir con quién pasar tus ratos libres o lo que comemos, se transforma en un gran aprendizaje, ¿por qué no hacemos lo mismo con la política? Es una cuestión que legitima nuestra salud, nuestras esperanzas y nuestro propio futuro. Se basa, en intentar dar control a nuestra vida.

¿Se imaginan que la política fuera un ser vivo donde se articularan pensamientos, emociones y conductas, que afectaran a su sistema inmune y a su sistema metabólico, conservando, mejorando o empeorando su salud?

No se lo imaginen, sean conscientes de ello. Porque es una realidad viva que afecta a nuestra salud. Todo está relacionado, si la salud política funciona bien, también la social, comunitaria, familiar y personal lo harán. Las emociones traspasan todas las capas y estructuras sociales, también la política.

La política es una herramienta muy poderosa y ese poder se lo damos nosotros, no lo olvidemos, una sociedad saludable, es una sociedad que hace participe a cada uno de sus miembros en su desarrollo.

¿Qué hace que votemos o nos abstengamos?

Las expectativas, la motivación y la cohesión grupal son sin duda los dos pilares donde se fundamenta este hecho.

Cuando todos remamos en la misma dirección, todos queremos participar en la toma de decisiones, se crea un sentido de pertenencia que hace que toda persona quiera participar en el éxito del grupo, esa es la clave de la participación.

¿Cómo decidimos nuestro voto?

Muchos estudios hablan de cuestiones muy relevantes en cuanto al cambio y decisión de voto; las campañas electorales, los medios de comunicación y la propia personalidad no influyen tanto como pensamos. ¿En qué se basa entonces nuestra decisión de voto? El voto se basa en el contexto social, nos gusta pertenecer a un grupo social, un grupo que represente; éxito, futuro y esperanza. ¿Quién no lo desea?

No votamos por nuestras creencias políticas, votamos por nuestros intereses, es un doble juego, buscamos la estabilidad emocional, nuestra zona de confort, esto reduce nuestro estrés interno, proporcionándonos una placentera sensación de control.

Votar, o lo que es lo mismo, decidir, genera endorfinas, serotonina y oxitocina; hormonas de la felicidad. Nos hace felices todo aquello que pensamos que parte de nosotros y controlamos. Buscamos calmar continuamente nuestros ejes de estrés. Esta es la razón de por qué tendemos a la estabilidad y mesura política, los extremos en política provocan una gran dosis de adrenalina, de riesgo. El ser humano necesita experimentar estas sensaciones de manera aguda, nos gusta experimentarlas frecuentemente, pero por poco tiempo, por ejemplo; en una anecdótica discusión política, donde muchas veces sentenciamos nuestras ideas, situándonos en los extremos. Pero no nos gusta que esa adrenalina esté siempre presente, sea continúa y crónica; el ejemplo de estar discutiendo siempre de política en vez de hacerlo de una manera anecdótica. Por eso se tiende a votar a la estabilidad y hacia ese tan famoso «centro» que han intentado copar casi todos lo partidos políticos en los últimos años. Es evidente que si muchos partidos lo quieren, es porque ahí es donde están los votos.

Nos gusta la estabilidad, porque la estabilidad elimina el estrés y nos deja en un estado en el cual podemos pensar en un futuro con cierta esperanza, ¿recuerdan a Rollo May?, «la depresión es la incapacidad de construir un futuro».

¡No se me depriman y construyan su futuro, sin miedo y con esperanza!