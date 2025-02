Comenta Compartir

Me ilusionan estas próximas elecciones porque tengo la esperanza de propiciar una mayoría de centroderecha fuerte y comprometida. No podríamos estar más cerca de lograr ... nuestro objetivo y para ello debemos vencer la tentación de la playa y el miedo al calor. Porque es verdad, millones de españoles vamos a vivir un momento histórico: tenemos la oportunidad de desalojar a Pedro Sánchez y al sanchismo de la Moncloa. Pero no nos vale simplemente el triunfo del centroderecha, sin más, sino que queremos un nuevo Gobierno que derogue todas las leyes ideológicas del sanchismo y tenga la fuerza y el coraje de aprobar leyes provida, más social y profamilia. Con esa esperanza soñamos casi todos los españoles.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora