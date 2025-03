Promesas electorales

Comenta Compartir

En pocos días se celebran de nuevo en España elecciones municipales y autonómicas. No sabemos qué va a ocurrir, pero sí que es fundamental que ... tengamos la certeza que quienes nos piden nuestro voto para representarnos en las instituciones vayan a defender la vida, la familia, la libertad, la economía, los valores. Sabemos que los políticos tienden a olvidar sus promesas cuando no se comprometen públicamente con sus votantes. Sus pactos, sus estrategias, sus políticas de futuro se toman casi siempre según el partido, casi nunca por el bien del ciudadano. Lo que prometen al viento durante la campaña electoral no vale para nada, aunque esté grabado y publicado en la prensa. Sigamos manteniendo la esperanza del cambio.

Cartas a la directora