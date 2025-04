Comenta Compartir

La Semana Santa es una realidad compleja que tiene muchas dimensiones: religiosa, económica, artística y social; y los sevillanos sabemos sacar el equilibrio y el ... buen gusto en su conjunto. Se ha conseguido, por ejemplo, que los mensajes de sus «pasos» en las calles sirvan para promover, alentar y expresar la fe cristiana. Sacar las imágenes de los templos es complicado porque en su mayoritaria no caben por la puerta. Los visitantes se preguntan cómo un desfile procesional puede ayudar a alimentar la fe. Una procesión es un acto simbólico compuesto por muchos elementos y es necesario que no admiremos solo lo estético sino que seamos capaces de captar el sentido de los símbolos. En Semana Santa la mayor parte de sus imágenes representan dolor. ¿Nos recuerdan los sufrimientos de muchas personas? Los capirotes de los nazarenos apuntan el cielo ¿buscamos en el horizonte a los más necesitados? En la imaginería no suelen faltar los mantos bordados, ¿bordamos la vida o la vivimos al tuntún? Los músicos tocan con habilidad, ¿sirven sus notas para hacer un mundo mejor? El pregonero lanza su pregón, ¿nos servirá para hacernos mejor?....

