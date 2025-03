Yo sí voy a ver a Albert Pla

Comenta Compartir

Albert Pla nos visita el día 18 de febrero con su espectáculo '¿Os acordáis?' (así se llama), y que viene perfecto para acordarnos de la ... última visita del poeta a Cáceres en 2013. La soflama de imbecilidades que se propagaron en nombre del orden patriótico, de la cruz de San Andrés y de Paquito el Chocolatero, provocaron rancios pseudomítines de los nostálgicos de la naftalina, que autoproclamados como 'la luz' de nuestra tierra y con condescendencia católica, vociferaban pretenciosamente contra Pla, que a él no le echaban (ya les hubiese gustado si hubieran podido...), que «Extremadura no echa a ningún español de su tierra». Sólo un simplón o alguien muy mal encarado, podría interpretar aquello de «a mí siempre me ha dado asco ser español«, como una afrenta patriótica, sin contextualizar y sin analizar aquella entrevista, cuando además somos legión los que alguna vez hemos dicho entre bromas, pero con toda la razón, eso de «España es un país de chorizos». ¿O me lo va usted a negar, querido lector...? Pla verbalizó con provocación que la política española puede darnos asco en muchos momentos, y que el patriotismo de ladrones y tramposos, y su discurso ideológico, vienen acompañados de enchufes, fraudes a Hacienda, patrimonios amasados sin trabajar, y partidos nuevos para aparente y rentabilizar el negocio. Poco les importa que usted y yo nos enfrentemos por nuestros ideales, siempre que en las urnas se lleven el gato al agua y sigan haciendo caja.

Felicito al Gran Teatro por su valentía en tierra hostil, y como aquél día de 2013 las circunstancias me impidieron degustar a Albert, esta vez no me perderé a uno de los artistas más inusuales, polifacéticos, transgresores y sorprendentes de mi país, y que solo en el escenario hace frente a quienes pretenden terminar con la libertad de expresión y con quien no sea igual que ellos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY