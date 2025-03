Hablemos de agricultura

Están destrozando nuestro país y todo lo que lo hacía grande. Se han olvidado de que sin la agricultura no hay alimentos. Están pisoteando las ... horas de trabajo, el esfuerzo, la motivación y los momentos en los que no se podía más de nuestros padres, abuelos, bisabuelos... de mi familia. Hoy, en nuestros campos cuesta ver el sol por culpa de unas leyes que van en contra de los que más cuidan de la tierra. Han dejado desprotegido a nuestro producto nacional atacando a nuestras propias raíces. Han impuesto normas que suponen una carga económica y que están conduciendo a una situación insostenible. Y han abandonado al sector primario engañándole cada año con menos ayudas y con unas condiciones que no pueden asumir.

Pensé que no hacía falta aclarar esto, pero parece que todavía hay gente que no se da cuenta que sin nuestros agricultores y ganaderos no podríamos sobrevivir. Os aseguro que he sentido la emoción en la mirada de muchas personas mayores cuando me han hablado sobre el campo y de todas aquellas labores que hace unos años llevaban tanto trabajo y sacrificio. He observado cómo han mimado cada uno de sus cultivos desde el amanecer hasta el atardecer. Cómo han sabido levantarse a pesar de que el granizo acabara con sus cosechas. Y aunque pretendan tirar todo por la borda, ojalá esa pasión que se refleja en cada uno de ellos pueda continuar y no se convierta en un recuerdo. Por ello, hoy puedo decir con orgullo que me uno a esa marea por la agricultura y el futuro de España.