Alarmados con la Sanidad

Hace unos cuantos años, cuando todavía existía el Insalud y, por tanto, la Sanidad no estaba transferida a la Junta, hubo un director territorial que ... empezó a responderle confusamente a un periodista cuando le hizo una pregunta sobre un asunto ordinario. La confusión en la respuesta fue en aumento conforme seguía hablando, como si en realidad y mientras hablaba estuviera pensando en otra cosa. El caso es que llegó un momento en que dijo textualmente: «La Sanidad extremeña está en llamas». Todos los que lo oyeron, entre los que, además del periodista, había personas con responsabilidad en la gestión de importantes áreas del Insalud, se quedaron de piedra. Nadie esperaba una declaración así porque si bien la Sanidad es tan complicada de gestionar que no hay día en que sus responsables no se enfrenten a problemas de verdadera enjundia (ya saben, con la salud no se juega), no había indicios en aquellos momentos de que en el sistema sanitario de nuestra región existiera alguno que equivaliera a un incendio; mucho menos a un incendio generalizado como el que el director territorial daba a entender que existía. Como es lógico, inmediatamente después de esa declaración explosiva se le pidieron explicaciones sobre las llamas a las que se refería. Pero el director territorial siguió enredándose en su propio discurso y no las dio. A pesar de ello, la coincidente conclusión que sacaron los que asistieron a aquellas declaraciones fue que el incendio en la Sanidad extremeña debía existir (la hipótesis contraria era delirante) porque quien la dirigía, el que más información debería tener, lo había asegurado.

Aquel asunto se me quedó como ejemplo de que las palabras que emplean los responsables políticos deberían ser cuidadosamente escogidas para que sean entendidas en sus justos términos, mucho más quienes están al frente de áreas sensibles para los ciudadanos. Esta semana he recordado lo de las llamas de la Sanidad extremeña a raíz de que hayan quedado vacantes 40 plazas de Medicina Familiar en nuestra región correspondientes a la última convocatoria MIR y el consejero de Sanidad, José María Vergeles, haya dicho textualmente que eso es un «signo de alarma de que algo está pasando en el Sistema Nacional de Salud». Hombre, señor consejero, alarmas las precisas. Si usted dice que eso es un signo de alarma el asunto, entonces, es para estar alarmados. Y más en Extremadura, que es la comunidad en la que más plazas vacantes quedan. El SES no pasa por su mejor momento y el consejero Vergeles, al que creo que los extremeños le debemos una por su desempeño al frente de la crisis, debería evitar crear más incertidumbre de la que ya hay. Sobre todo porque si este asunto ha llegado a ser alarmante después de llevar años cociéndose a fuego lento y viéndolo venir (todos los años quedan vacantes MIR en Atención Primaria en Extremadura), de lo que estamos hablando es de una inexplicablemente creciente falta de planificación y de medidas adecuadas por parte de quienes tienen la obligación de que nada, si no es un problema súbito e inesperado, llegue al nivel de alarma.

