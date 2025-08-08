HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes 8 de agosto en Extremadura?
José Ibarrola
Tribuna

Australia, punta de lanza contra las redes sociales

El primer ministro lidera la protección de los jóvenes del peligro de su exposición

Aitor Ibarrola-Armendariz

Catedrático De Estudios Culturales De La Universidad De Deusto

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:13

Aunque el foco se ha desplazado estos dos últimos años hacia la inteligencia artificial, los docentes seguimos mostrando gran preocupación al final de cada curso ... por los efectos que el uso de las redes sociales está teniendo en nuestros estudiantes. Para el profesor de la Universidad de Nueva York Jonathan Haidt, autor del libro 'La generación ansiosa', se puede hablar incluso de una auténtica «epidemia de enfermedades mentales» entre los más jóvenes debido a su excesiva exposición a estas plataformas virtuales. Desde el otoño pasado, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, se ha convertido en el mayor abanderado político de la lucha contra las redes sociales pues, como indica en su página web oficial, es responsabilidad de los gobiernos «el ayudar a los padres a proteger a sus hijas e hijos cuando estos se enfrentan a peligros» de los que no siempre son conscientes: desde la creciente desinformación en los medios 'online' hasta la presencia de depredadores sexuales y de otro tipo.

