¿Aislar a Rusia?

Comenta Compartir

Quienes me conocen de verdad saben de mi pasión, a veces hiperbólica y siempre manifiesta, por la cultura rusa. Desde mi temprana adolescencia, cuando llegaron ... a mis manos algunos libros ajados de un tal Liev Tolstói, me he sentido profundamente enamorado de aquel mundo literario y musical de mujiks, samovars, de popes y revolucionarios. En la imaginación me son tan familiares San Petersburgo y Moscú como Valencia de Alcántara o Cáceres, y me emociona más escuchar a Prokofiev o Rachmaninov que a Falla o Joaquín Rodrigo. Cuando visité la capital rusa un halo de cercanía, de conocimiento previo a pesar de mi ausencia, me envolvió. Aquellas calles, aquellas iglesias y perfiles urbanos, me habían acompañado antes durante años sin saberlo. Napoleón paseando, meditabundo, en un campo de cadáveres tras la batalla de Borodinó, o el gran inquisidor preguntando e interpelando a Cristo en una Sevilla del Renacimiento, son los dos fragmentos que considero como cénit de la literatura universal. Lo confieso, pues: soy un empedernido rusófilo que tiene en el altar a los grandes maestros eslavos y que, como Juan Eduardo Zúñiga, admira profundamente el alma espiritual, artística, que ha surgido de aquellos bosques nevados.

Por ello me duele especialmente las incautas generalizaciones que desde esta parte de Europa se hacen contra el pueblo ruso y su cultura. El aislamiento del tirano Putin y su camarilla de gobernantes corruptos y oligarcas sin escrúpulos puede ser adecuado, y así lo creo, para evitar que el imperialismo ruso conquiste Ucrania, siga matando a gente inocente o se cebe con los países cercanos. Pero es incomprensible que ese aislamiento lo extendamos a los ballets, a los coros, a las óperas y conciertos, a los literatos o toda manifestación de cultura rusa que pueda representarse en nuestros países. Cortar los programas académicos de intercambio, los proyectos científicos conjuntos o las colaboraciones artísticas con Rusia solo puede ayudar a uno de los objetivos de Putin en esta guerra, que es el de aumentar el nacionalismo ruso y consolidar la «sociedad cerrada» en la que este se desenvuelve para evitar contaminaciones «occidentales», «liberales» o «democráticas». Si abandonamos a las élites intelectuales y urbanas de Rusia, si le negamos a las nuevas generaciones y a los jóvenes rusos el conocimiento de otras formas de vida y de gobierno, estaremos también cercenando las posibilidades de que un día, espero que no muy lejano, el tirano caiga y sea sustituido por un régimen constitucional y democrático verdadero. Estaremos, en fin, acabando con toda esperanza de convertir a Rusia en una sociedad plural, abierta, en la que la oposición no sea hostigada y en la que la cultura, tan preciada en aquellos confines nevados, recupere su posición de guía y referente para todo un pueblo. Porque si algo nos ha demostrado la historia es que el pueblo ruso es diferente a sus gobernantes y que puede albergar siempre, bajo su fría mirada de resignación, la llama de la esperanza y del cambio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY