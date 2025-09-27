HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Editorial

Aislado, pero desafiante

El mundo occidental no puede dejarse arrastrar por la sinrazón que plantea Netanyahu para «terminar el trabajo» en una Gaza desangrada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Benjamin Netanyahu se presentó ayer en la sede la ONU como salvador del mundo occidental frente al «fanatismo», tras los salvajes ataques terroristas de Hamás ... del 7 de octubre de 2023. Pero lo hizo ante un auditorio casi vacío que revela el aislamiento internacional al Gobierno de Israel por la barbarie que perpetra en Gaza. El talante desafiante con el que el primer ministro de ese país defendió la persistencia del asedio, pese al clamor de la Asamblea General para que frene la masacre, sólo podrá sostenerse mientras Estados Unidos le mantenga el apoyo y Donald Trump sea su valedor. Con protestas en el exterior y abucheos dentro de los delegados que abandonaban la sala en un claro desplante, Netanyahu se mantuvo impasible en un relato agasajador para Trump. Le agradecía su complicidad ante «el trabajo sucio» pendiente por «entenderlo mejor» que las potencias que condenan la matanza y reconocen el Estado palestino.

Top 50
  1. 1 La joven hallada en su piso de Badajoz tras un incendio presentaba heridas de arma blanca
  2. 2 El presunto autor de la muerte de Jonathan: «No soy un asesino, soy una persona normal»
  3. 3 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  4. 4

    El incendio de Badajoz tras el que se halló muerta a una joven tenía dos focos
  5. 5 La Policía Nacional investiga las causas que rodean la muerte de la joven en el incendio de Badajoz
  6. 6 Un pequeño pueblo de Extremadura lleva su aceite de oliva virgen extra a Japón
  7. 7 Una conductora de 22 años choca contra una farola en Badajoz
  8. 8 Acaba de mudarse a Badajoz y su hermana hace un original llamamiento para encontrarle un grupo
  9. 9

    Recurren la prisión provisional del joven investigado por la muerte de Jonathan en Cáceres
  10. 10 El conductor de un autobús escolar en la provincia de Cáceres triplica la tasa máxima de alcohol permitida

