Un aire romántico

Hay un edificio en Cáceres destartalado, mágico, misterioso, decadente. Cada vez que lo he pisado, y no es frecuente, algo desacostumbrado veo o escucho o ... siento que mi paso por él, en principio anodino, se vuelve sustancial y me empuja a teclear mis impresiones hasta darles forma de columna, como hoy.

No es la primera vez que pisar el singular edificio me resulta provechoso, literariamente hablando. Antes de la era covid, la última vez que fui citada allí, se estaban realizando trabajos de albañilería, tan evidentes como ruidosos, nunca la expresión 'un hospital robado' cobró mayor sentido; aquellas imágenes de provisionalidad y desmantelamiento dejaron un poso del que surgió un cuento.

Si digo que me vacuné, quizá el lector ya sepa de qué edificio estoy hablando. Sí, del hospital Virgen de la Montaña, donde fui citada para vacunarme de la tercera dosis, el hospital que lleva años cerrándose, pero que una razón y otra, primero los pacientes covid y ahora las terceras dosis de la vacuna, han impedido que tenga el retiro que se merece. O una remodelación integral.

Allí todo fue muy rápido, después del pinchazo debía quedarme en la sala de observación unos minutos, según el protocolo sanitario. En la sala esperaban varias personas, no las conté, digamos que unas quince, nadie miraba a nadie. Seleccioné asiento, coloqué mi abrigo, bufanda, paraguas, aquel día llovía, saqué mi móvil y estuve ojeando el wasap, internet, vamos, lo normal. Por fin levanté la vista y examiné la habitación en la que me hallaba, una al fondo en la primera planta.

Lo primero que descubrí fueron dos pequeñas pilastras, una a cada lado de la puerta de acceso, como tienen las iglesias a la entrada con agua bendita, y en el centro, en pleno corazón, un altar. La antigua capilla del hospital había sido reconvertida en sala de observación. Mi apatía por el trámite de la espera desapareció de golpe. Hallarme en el que antaño fuera lugar sagrado despertó en mí la alerta para detectar temas nuevos con los que sumar lectores.

Ya sabía que los hospitales públicos reservan una estancia para capilla, pero nunca, hasta ese día, me había parado a pensar en la del viejo hospital cacereño. El edificio guarda entre sus paredes historias de niños sin familias, de deficientes mentales, prostitutas y presos. Será por eso que lo encuentro enigmático y merecido protagonista de esta columna.

Me dediqué a observar a los presentes, la mayoría consultaba el móvil, impacientes por acabar con el tedio de la espera. Yo ya no tenía prisa, me quedé más tiempo de la cuenta, tampoco sé bien para qué, porque ninguna de aquellas paredes me iba a desvelar ningún secreto, pero ya he dicho más arriba que el edificio me atrae como imán, será por su aspecto decadente, destartalado y roto, ese aire romántico que ya no se encuentra en ningún sitio, y por mi imaginación, que necesita poco para desbordarse.

Permanecí en observación un buen rato, el lugar resultaba apacible; fuera seguía lloviendo, lo sé por el reguero que dejaban los paraguas de los recién llegados.