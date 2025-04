Cuando el Airbnb puede ser peligroso

La explosión del turismo en Cáceres es un hecho. Hace como un año la revista Time recomendaba ver y visitar la capital cacereña por estar ... entre las 100 mejores ciudades del mundo. Mucha culpa de ello lo tiene el que atesore uno de los más bellos y mejores cascos históricos, que mezcla arquitectura románica, islámica, gótica, y renacentista, y es una de las ciudades Patrimonio de la Humanidad mejor conservadas del mundo. Casi la mitad de la población vive ya directa o indirectamente del turismo, un sector cada más importante para los cacereños tanto por motivos económicos como sociales y culturales.

Cada año hay más alojamientos turísticos. En los últimos cuatro años ha habido un gran impulso y ya son más de 300; sin embargo, la parte antigua pierde población. Por eso urge una ordenación municipal que regule la apertura y situación de los apartamentos turísticos en el casco viejo. No hay aún turistificación del entorno histórico, pero hay que prevenir y actuar ahora a fin de no tensionar la coexistencia entre residentes y visitantes, y de no sufrir una pérdida de identidad y de idiosincrasia. Por eso ahora es el momento de planificar debidamente el crecimiento del turismo. Y no hay que confundir la gentrificación (una comunidad pobre es desplazada por una rica en una zona), con la turistificación, que precisamente la comunidad es reemplazada por viajeros que pasan sólo un par de días.

Hay que reconocer que, gracias a las viviendas turísticas, el entorno histórico se ha rehabilitado mucho, pero no sería bueno para la ciudad que se convirtiera en un gran Airbnb. El crecimiento del turismo es muy positivo para Cáceres, pero sin turistificación, sin que se pierda tejido comercial y asociativo, sin que desaparezca el comercio local y sea sustituido por tiendas de souvenirs, restaurantes y cafés poniendo en riesgo la vida cotidiana e identidad propia de la ciudad.