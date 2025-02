Vacaciones de verano

Comenta Compartir

Como en la película 'Barrio' del director Fernando León de Aranoa hay familias que no se pueden permitir ir de vacaciones por su situación económica. ... En la película, los adolescentes de estas familias sueñan con viajar. El disfrutar una noche en un hotel o apartamento en España en periodo vacacional puede suponer un mínimo de 200 euros por familia, siendo de lo más barato, y es un lujo que muchos no se pueden permitir. En zonas de playa el precio puede alcanzar 400 euros la noche o más para una familia de cuatro personas. A veces es preferible viajar a algunos destinos del extranjero al ser más asequibles económicamente. Sin embargo, cada vez hay más extranjeros de distintas nacionalidades: Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, etc., disfrutando de nuestras playas. Debe ser porque algo estaremos haciendo bien, por nuestra riqueza natural, patrimonial, cultural y carácter afable de nuestras gentes. Esto es beneficioso para el incremento de la riqueza del país (PIB), para el incremento del empleo y para el intercambio cultural. A los españoles y a los jóvenes nos encanta cada vez más viajar al extranjero, nos enriquece como personas y contribuye a nuestra identidad ciudadana Europea. Hay familias españolas a las que les gustaría, aunque fuese unos días, visitar destinos donde nunca han estado como Mallorca, Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, Chiclana, Sanxenso, Ibiza, Islas Cíes, Valencia, Málaga, Santander, Vigo, Barcelona u otros destinos de playas más económicos y que como en la película de 'Barrio' sueñan con que su suerte cambie, mejorando laboralmente, tocándole un sorteo de la lotería o un viaje para poderlos realizar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora