El virus del Nilo que llegó al Guadiana

Los virus, como el resto de los microbios (bacterias, hongos, protozoos), no tienen patria. Patria chica, quiero decir, porque su patria verdadera es el planeta ... Tierra. Son microbios sin fronteras. Nos falta mucho todavía por aprender sobre ellos: conocer el tamaño real del colectivo (viroesfera) y su enorme diversidad. Así que, cuando se hable de virus, hay que afin ar un poco para que no suceda como al hablar de determinadas razas o etnias humanas amparados en la equivocada seguridad de que «todos son iguales». Con George Orwell (1903-1950) y parafraseando el séptimo mandamiento de 'Rebelión en la granja' (1945), se puede decir que todos los virus son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Convengamos que, si se desconoce el origen real de los virus, no parece apropiado poner el nombre del lugar donde se detectan por primera vez.

Domina la obsesión toponímica de bautizar con el nombre de un sitio geográfico a una enfermedad, una bacteria o un virus cuando se describen por primera vez: el de una isla (fiebre de Malta), uno o más países (gripe española, fiebre de Crimea-Congo), una región (fiebre del Valle del Rift), una ciudad (fiebre de Marburgo), un pueblo (enfermedad de Lyme), una aldea (fiebre Oropouche), una cadena de montañas (Montañas Rocosas), un mar (fiebre mediterránea) o un río (Ébola, Nilo). El virus puede llevar miles de años viviendo en otras zonas sin que nadie lo sepa. La OMS, con acertado criterio, desde 2014 aconseja a los investigadores, a las revistas y foros científicos y a los medios de comunicación de masas y las redes sociales que no sigan la línea argumental basada en la geografía. Se evitaría, entre otras cosas, la discriminación.

Los flavivirus (ARN) conforman un amplio grupo dentro de los arbovirus, o virus transportados por artrópodos vectores (en inglés: arthropod borne virus, arbovirus). Originan enfermedades infectocontagiosas muy de moda en la última década: zika, dengue, fiebre amarilla, encefalitis japonesa y de otros tipos de inflamación del encéfalo de muy notable apego geográfico local: hay decenas. Y ¿cuál es la enfermedad producida por un flavivirus y descrita por primera vez el año 1937, concretamente en el lado occidental de la cuenca alta del río Nilo, a la altura de Uganda? Exacto: la fiebre del virus del Nilo occidental. Una clara contradicción con lo dicho respecto a la toponimia. Pero así es. Y será hasta que haya un nombre oficial más apropiado.

No hay vacunas ni tratamientos eficaces para la infección humana. Conviene protegerse de las picaduras

Con el correr de los años, la infección viral detectada en el Nilo se ha ido «descubriendo» también en numerosas zonas geográficas. ¿Son estas infecciones nuevas o ya estaban y ahora empezamos a detectarlas? Existen datos razonables para suponer que vienen (o vinieron) de fuera y que se expanden cuando las condiciones medioambientales son apropiadas. Y acaban estableciéndose en el nuevo ecosistema (endemia). En Europa, el flavivirus viajero circula oficialmente desde 1960. En los Estados Unidos de la América del Norte (Nueva York), desde 1999, si bien hoy existe en todos los estados. En España, las primeras noticias se remontan al año 1967. Desde hace un bienio la mayor actividad ocurre en zonas andaluzas muy concretas (Sevilla y Huelva) próximas al río Guadalquivir, el principal foco endemoepidémico actual. También en el Guadiana.

La cadena de transmisión o de contagio, como ocurre en tantas zoonosis, la conforman el virus, el animal reservorio (más de 300 especies de aves, en especial los cuervos) y el insecto vector que vehicula al microbio (mosquitos, sobre todo, pero no solo, del género Culex, que acoge varias especies) y que se reproduce en ecosistemas acuáticos. El virus también se ha detectado en garrapatas, moscas y piojos, pero no participan en el festín como los Culex. Especies animales susceptibles son los équidos, gansos, patos y las aves que no son de corral. El ser humano y el caballo son hospedadores ocasionales. No se trasmite entre los humanos, ni del caballo al humano o viceversa.

La gran mayoría de los humanos infectados (80% o más) no se enteran de la infección. Menos del 20% reaccionarán con fiebre, dolor de cabeza, malestar, dolores musculares, cansancio, a veces manchas cutáneas y algún síntoma más: un cuadro similar al provocado por decenas de enfermedades infecciosas agudas. Dentro de este grupo, algunas personas (se calcula en uno de cada 140 infectados) pueden desarrollar una meningitis (inflamación de las meninges), encefalitis o la combinación de ambas (meningoencefalitis). La infección, sin despreciarla, no es una epidemia bíblica. La información científica y veraz es una de las mejores medidas preventivas para combatirla. Deben primar las directrices y acciones de las autoridades sanitarias, y apelar al compromiso personal. No hay vacunas ni tratamientos eficaces para la infección humana. Conviene protegerse de las picaduras evitando los perfumes y las sustancias de olor; en su caso, dormir en habitaciones con mosquiteras o aire acondicionado; usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo y utilizar un repelente de mosquitos homologado. Sin garantía absoluta de no ser picado por el bicho.