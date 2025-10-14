La superabuela y la estampa de un paisaje

Un grupo de investigadores españoles e internacionales acaba de publicar un excelente artículo científico. Describen con profusión las características genéticas, analíticas, el estado de salud ... y los hábitos de vida de doña María Branyas Morera. El nombre y su fotografía han sido difundidos por los medios de comunicación nacionales e internacionales (CNN, 'The New York Times'). Doña María fue hija de padres españoles emigrados a California. Nació en San Francisco el 4 de marzo de 1907, regresó a España con ocho años y murió el 19 de agosto de 2024 en Olot (Gerona), mientras dormía. En 2023, era la persona viva más longeva del planeta. En el artículo se la identifica con el código M116 por María y los 116 años que tenía cuando le extrajeron las muestras de sangre, saliva, orina y heces para el estudio. El récord histórico de longevidad pertenece a la francesa Jeanne Calment, fallecida en 1997: vivió 122 años y 164 días. Doña María, 117 años, 5 meses y 18 días.

La síntesis del artículo es: M116 tenía seis características de buena salud y tres de envejecimiento. Las seis primeras fueron un genoma resiliente, perfil funcional y analítico cardioprotector, bajo grado de inflamación, respuesta inmune muy eficiente, microbioma intestinal con bacterias favorables y relojes epigenéticos desacelerados. Veamos lo más interesante: 1) El genoma presentaba numerosas variantes genéticas indicativas de una buena función inmune, salud cardiovascular, neuroprotección y un excelente perfil metabólico (lípidos).

Encontraron siete variantes genómicas no descritas en el grupo comparativo de mujeres europeas, lo que sugiere alguna relación con la longevidad de M116. El complejo y extenso estudio genómico resumido es que su longevidad se explica por una combinación de datos favorables, más que por cambios genéticos específicos. 2) El microbioma demostró abundantes bifidobacterias asociadas a un perfil metabólico robusto. M116 consumió en sus últimos veinte años una dieta mediterránea rica y variada, con tres yogures al día, abundantes en bifidobacterias y lactobacilos específicos. 3) Los relojes epigenéticos: un reloj epigenético mide la edad biológica de una persona, de un animal o de un órgano, la edad biológica puede coincidir o no (más joven o vieja) con la cronológica plasmada en el DNI.

Es posible ser muy longevo y con buena salud, sin enfermedades propias de la edad

El estudio de seis relojes epigenéticos mostró una edad biológica 23 años más joven que la cronológica.

En cuanto a los factores propios del envejecimiento, M116 tenía unos cromosomas macroscópicamente normales (cariotipo), pero con telómeros extremadamente cortos (los telómeros son las puntas o extremos de los cromosomas cuyo tamaño se reduce con el envejecimiento). M116 era 'teloméricamente' muy vieja, como decía el DNI. Curiosamente, presentó mutaciones de hematopoyesis clonal inductoras de cáncer, que nunca tuvo. Y, otra paradoja, una expansión o incremento de los linfocitos B propicia a desembocar en leucemia o linfoma, que tampoco padeció.

Los autores concluyen que, en algunos supercentenarios (personas con 110 o más años, 90% mujeres, una de cada millón), una genética resiliente y hábitos de vida adecuados pueden convivir en una dualidad no antagónica. Es posible ser muy longevo y con buena salud, sin enfermedades crónicas 'propias de la edad'. Hasta aquí el excepcional caso de M116.

Y ahora la estampa. En el primer párrafo del artículo (introducción), se lee (traducido): «En Cataluña, la nación histórica donde vivió M116, la esperanza de vida de las mujeres es de 86 años, por lo que superó la media en más de 30 años». Naturalmente, destaca que M116, doña María, superó con creces la esperanza de vida de sus paisanas. Pero la collera lingüística 'nación histórica', un binomio con vocación de cliché o latiguillo político recurrente, chirría en tan compleja investigación. Ignoro la intención de fondo o qué añade el dato al estudio: ¿ligar la longevidad al terruño? Y no se resta valor al papel de la geografía y sus circunstancias, como la desigualdad: por ejemplo, en Baltimore (Estados Unudos), quienes viven en el centro tienen una esperanza de vida 20 años mayor que los que sobreviven en los suburbios. Igual asombro mostraría si hubieran aludido a España. Nadie duda que España, exuberante de historia, es una nación (Constitución de 1978; TC, 2010, matizado por Jordi Solé Tura con su 'nación de naciones'). Pero ¿qué añadiría 'En España, la nación histórica donde vivió M116…? Nada.

La investigación la firman 58 autores de 41 prestigiosas instituciones catalanas, madrileñas, inglesas y norteamericanas ubicadas en 13 ciudades de cuatro países (los tres citados e Irak). En la financiación figuran la Generalitat de Cataluña, varias universidades, fundaciones y entidades catalanas (como La Caixa), los fondos FEDER y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Supongo que lo que trasciende a la sociedad y a la ciencia es la historia humana única y, por supuesto, la buena investigación. Lo demás, es paisaje. Una estampa costumbrista que no aporta nada a la ciencia.