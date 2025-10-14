HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tribuna

La superabuela y la estampa de un paisaje

Agustín Muñoz Sanz

Profesor titular de Patología Infecciosa de la UEx y escritor

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Un grupo de investigadores españoles e internacionales acaba de publicar un excelente artículo científico. Describen con profusión las características genéticas, analíticas, el estado de salud ... y los hábitos de vida de doña María Branyas Morera. El nombre y su fotografía han sido difundidos por los medios de comunicación nacionales e internacionales (CNN, 'The New York Times'). Doña María fue hija de padres españoles emigrados a California. Nació en San Francisco el 4 de marzo de 1907, regresó a España con ocho años y murió el 19 de agosto de 2024 en Olot (Gerona), mientras dormía. En 2023, era la persona viva más longeva del planeta. En el artículo se la identifica con el código M116 por María y los 116 años que tenía cuando le extrajeron las muestras de sangre, saliva, orina y heces para el estudio. El récord histórico de longevidad pertenece a la francesa Jeanne Calment, fallecida en 1997: vivió 122 años y 164 días. Doña María, 117 años, 5 meses y 18 días.

