La pesadilla de Claudia Prócula

Claudia Prócula (6-c. 80 d. C.), fue la esposa de Poncio Pilatos. No se le conocen, o lo ignoro yo, méritos de cosecha propia ... para figurar en los relatos históricos, salvo la cita de Mateo en su Evangelio. En la Roma imperial (y, antes, con Augusto), la mujer de alcurnia desempeñó un papel muy relevante, al menos las ubicadas en los escenarios palatinos en calidad de madres, esposas, amantes, hermanas o hijas de numerosos emperadores, y de los aspirantes. Prócula fue solo la esposa de Pilatos, la pareja legal de un cargo militar y político de medio fuste, aunque con buena formación jurídica, destinado por el emperador Tiberio al difícil cargo de quinto prefecto de la provincia de Judea –la cloaca de Oriente– bajo la jurisdicción de Lucio Vitelio, el duro gobernador o propretor de Siria.

Pilatos tuvo la suerte, o la desgracia, de vivir en tiempos de –y junto a– un misterioso galileo nacido en Belén, o en Nazaret. Decía ser el hijo de Dios, el rey de los judíos y el Mesías prometido por los antiguos profetas. Fue un momento y un lugar, ambos históricos, en que los mensajes del nazareno provocaban a los ciudadanos locales (saduceos, fariseos) y, en especial, a las autoridades religiosas (el sanedrín liderado por Caifás y asesorado por su suegro Anás). Y en el contexto tangible del odio visceral de los invadidos al invasor (la Roma imperial). Un rencor profundo personalizado en el legado imperial, Poncio Pilatos. Un encono agravado porque Pilatos dio muestras, en varias ocasiones, de no ser políticamente correcto. Más el destacado hecho de que, sin duda, odiaba Judea y a los judíos, como Sejano, su mentor en Roma.

A Pilatos le tocó lidiar el minotauro del sucedáneo de juicio (de madrugada, en una casa particular) y la exagerada condena (crucifixión) de Jesús de Nazaret, el extraño personaje que aseguraba ser el hijo de Dios. La ley judía permitía la condena a muerte, pero la ejecución solo podía hacerla Roma (Pilatos). Los Evangelios canónicos (los tres sinópticos de Marcos, Mateo, Lucas y el cuarto de Juan) y algunos de los más de setenta apócrifos (Nicodemo: Acta Pilati) relatan lo que todo el mundo sabe: la muerte del ilustre acusado. Pilatos tenía conocimientos jurídicos, pero buscó asesoramiento por no encontrar razones legales para autorizar la condena porque ese hombre (Jesús) «no había hecho nada que mereciera la muerte» (Lucas, 23:15). La presión del sanedrín fue enorme, amparada en la violación de la ley de Moisés (blasfemia) y el cuestionamiento, por el acusado, del poder de Roma, es decir, la autoridad de Tiberio (sedición). Caifás usó una estrategia inteligente buscando el apoyo del gobernador Vitelio y el plácet del emperador. Pilatos, de alma estoica, debió de ahogarse en la duda como el famoso asno de Buridán. En virtud de las evidencias jurídicas, no podía ejecutar a un inocente sin despreciar la ley local, agravado por el riesgo cierto de un levantamiento popular, política y militarmente inaceptables.

En medio del dilema, el azar hizo que su esposa entrara a bureo en el debate íntimo que este hombre, un híbrido de soldado, político y jurista, mantenía con su conciencia. Él pensaba que los sueños no escriben el destino de los hombres, pero ignoraba que, en medio de la tensión del juicio popular al galileo, Claudia iba a decirle que había tenido una pesadilla que la turbó hasta despertarla agitada y sudando. El hecho, histórico, está en los Evangelios (Mateo, 27:19): «No te mezcles en el asunto de este justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho». Claudia pudo haber leído a Virgilio (Eneida, VI) quien dijo que por las puertas gemelas los dioses envían sueños que previenen (puerta del cuerno: sueños verdaderos) o extravían (puerta de marfil: sueños falsos o ensoñaciones). ¿Qué habría ocurrido si Pilatos, en medio de la duda, hubiera impuesto la angustiosa petición de Claudia? El perdón, sin muerte en la cruz. No habría nacido el cristianismo.

La decisión final (justa, prudente o cobarde) surgió entre fuerzas opuestas: a favor de la condena, la presión del sanedrín, con Caifás a la cabeza; la pujanza del pueblo judío —enardecido por sus gobernantes— que quería venganza disfrazada de justicia (liberó a Barrabás, el criminal zelote, antes que al desvariado pregonero de la montaña); y el testimonio de Judas Iscariote, un personaje esencial en el guion irremediable de los profetas, como sostiene Saramago ('El evangelio según Jesucristo'). Pro-reo estuvieron el criterio jurídico de Pilatos (el hombre debe someterse a la ley, no la ley al hombre), el vano intento de Nicodemo y el sueño virgiliano de Prócula. Una mujer pagana que pudo sentirse atraída por el galileo predicador. Tal vez por eso, siglos después, fue santificada por las iglesias cristianas ortodoxa oriental (coptos) y etíope. Pilatos, también.