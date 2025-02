Se necesitan dos para pensar

Corren tiempos de nubarrones onfalocéntricos, o –parafraseando al sofista Protágoras– de considerar al ombligo propio como medida y centro de todas las cosas. Es la ... actitud psicológica de los monjes hesicastas (practicantes del hesicasmo) que habitan en el cristianismo ortodoxo griego: creen en la onfalopsis, una doctrina que acepta llevar el alma en el ombligo. No van a ser solo las pelusillas de la ropa. En medio del ónfalodislate vigente, prima el narcisismo individualista. Lo demuestran a diario dirigentes de toda laya o ralea, urbanos y rurales. Por ello, en medio de la DANA ética que envía borrascas en cadena saturando de necios las isobaras de la convivencia, no solo en el estercolero político, conviene meditar sobre algunos asuntos intrascendentes para la mayoría de los mortales. Pensemos en la ciencia, a veces tan elitista, aunque no domine el escenario público salvo por hechos puntuales con vocación mediática. En el universo científico, el fantástico y especial mundo privado de Galileo, Newton, Pasteur, Koch, Ramón y Cajal y tantos gigantes de la ciencia que escudriñaron el cielo y el suelo, lo macro y lo micro, ya no existe. Ni volverá, para desgracia de los enanos que no pasamos de aprendices. No digamos para los onfalófilos vigilantes de la cicatriz umbilical propia, ese vestigio primitivo, notario de la herencia de la vida.

Hoy se investiga en equipo, al menos hasta que la inteligencia artificial tome el mando definitivo. El liderazgo de la mayoría de los grupos de trabajo contemporáneos lo ejerce un veterano que, en general, suele ser modelo y ejemplo para la tropa. Lo cual no evita la existencia de garbanzos oscuros que enturbian el cocido común. Un rasgo de estos «outliers» es su onfalopatía narcisista (recordamos que, en estadística, un «outlier» es un valor atípico que se aleja del conjunto de datos). Una actitud que, a veces, es un escudo protector de la incompetencia. Ocurre que el susodicho extramuros es normalito para los demás, visto con objetividad de tribunal de apelación, pero él (o ella) se cree el rey o la reina del mambo. Entre otras razones, porque suele rodearse de un coro de monjas de Belorado que aplauden a cofia partida las propuestas o dictámenes del falso obispillo, cuando no un simple cura coctelero y cerbatana rezador. De ahí la importancia –en toda organización– del liderazgo firme y no viciado. El rumbo del barco depende de la capacidad del capitán. Un hecho esencial para un grupo de investigación que acoge a jóvenes grumetes embarcados en el viaje hacia el incierto futuro. Aplíquese la norma a la gestión de un país, una región, una empresa, un partido político, una cofradía o una comparsa de carnaval.

Sirva pensar en las relaciones comunicativas, o su ausencia, en el mundo científico. Yo añadiría que en la vida también, como muestran los noticieros. La comunicación fluida y sincera es clave en el trato interhumanos, independiente del rango o categoría, las circunstancias y el escenario. Excuso insistir sobre su necesidad y conveniencia entre el líder y todo el grupo, como proponen Itai Yanai y Martin J. Lecher en su carta 'It takes two to think' (Nature Biotechnology, 2024). Según dicen, como mentores y responsable de la supervisión los líderes sienten a menudo la necesidad de guiar el pensamiento de los aprendices. Y se debería aprovechar la oportunidad de improvisar junto a ellos, de invitar al joven colega a tomar un café y preguntarle: «¿Cuál es tu peor idea?», recordando usar la regla de «Sí, y», en lugar de «No» o «Pero» a fin de que se sienta a gusto. A partir de ahí, construir de forma colaborativa y aprovechar lo mejor de cada uno. Las ideas del líder no son siempre brillantes ni acertadas. El último recién incorporado e inexperto puede aportar con su talento la clave que resuelva un problema. Hay que fijarse en, y explorar, los cerebros ajenos. No poner el foco, fatuamente, en el ombligo propio. Alentar el diálogo, la cooperación, la cercanía, la comprensión, la paciencia, el apoyo y el ejemplo: todo lo que espante la mirada del poder absorbente del agujero negro del ombligo.

El ser humano es un animal social, un primate evolutivamente programado para vivir y trabajar en colectividad. Marco Aurelio, influido por Aristóteles, dijo: «Lo que no beneficia al enjambre, tampoco beneficia a la abeja» (Meditaciones, VI, 54. Editorial Gredos, 2010). El equipo, el grupo, es el enjambre. No sobra ninguna abeja. Sin obreras no hay reina. Como también es cierto que sin reina no hay colmena. Pero solo reina la abeja mejor –no la más 'Narcisa'– para conducir y asegurar el destino común del enjambre.