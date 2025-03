Quien a buen árbol se arrima, el gran Gatsby le apadrina

Comenta Compartir

Las personas que suelen leer buena literatura, o mostrar afición al cine, al teatro o a la ópera estarán familiarizadas con la obra de Scott ... Fitzgerald 'El gran Gatsby' (1925). No es ahora el momento de hablar de esta estupenda novela, considerada una de las mejores de la literatura norteamericana y universal, sino del uso metafórico que, en economía, se hace del título: me refiero al principio denominado 'la curva del gran Gatsby'. Significa que quienes se educan en un ambiente de excelencia económica tienen más probabilidades de triunfar (económicamente) en sus vidas. Esto puede parecer de Perogrullo, pero no siempre es así. Por extensión, se podría emplear respecto al bienestar social, la educación y la salud.

¿Es aplicable el principio del gran Gatsby a la ciencia? Esta o parecida pregunta se plantearon Ye Sun, un matemático de la Universidad del Sureste en China, y su equipo de investigadores. Trataron de descubrir en qué medida los registros de citas de los jóvenes científicos coincidían con los de sus mentores. Además, quisieron ver si el éxito de las citas se hereda. Para el análisis utilizaron la información recogida en dos bases de datos: una que mapea las relaciones académicas y otra con información bibliométrica, incluidas las citas. Sun y su equipo clasificaron a los miembros de 245.500 parejas de mentores y aprendices en todo el mundo. Estos autores publicaron en total casi 10 millones de artículos correspondientes a 22 disciplinas académicas (en el periodo entre 2000 y 2013). Se hizo un seguimiento del trabajo publicado hasta cinco años después de terminar la relación oficial de mentoría. Los 'aprendices' o jóvenes colaboradores cuyos mentores tenían un mayor nivel académico, obtuvieron también la mejor recompensa curricular. Es decir: el estatus y los recursos se transmiten de los mentores a los apadrinados. La cara negativa del fenómeno es que dificulta el progreso de los nacidos y educados en un entorno menos próspero. Del mismo modo que la riqueza se transmite de generación en generación ('efecto Gatsby'). Afinando algo más, los estudiantes de posgrado se vieron más favorecidos que los de pregrado. Los de las instituciones más prestigiosas tuvieron un mejor currículo, aunque los mentores fueran de menor categoría académica (el prestigio de la institución «protege» o «favorece» frente a la menor calidad del mentor). Las raíces del asunto tal vez hay que buscarlas en el denominado 'efecto Mateo', en honor del apóstol evangelista. Pero esa es otra homilía, aunque está muy relacionada. Shulamit Kahn, un economista de la Universidad de Boston entrevistado por la revista Science, opina que «a los estudiantes se les debe explicar la importancia de tener un mentor conocido». Por «conocido» cabe entender relevante, con peso curricular. En este sentido, y referido a la universidad española y al sistema público de salud (que también investiga), sería muy apropiado publicitar periódicamente, para su análisis, la clasificación individual de las facultades y escuelas universitarias, así como la de los hospitales y centros de salud que investigan (no niego su existencia, solo se demanda difusión). Con el justo empeño de dar al César lo que le corresponde, que Dios ya tiene de todo, y no caer en el error común del 'totum pro parte' porque hablar de la universidad española (o de las universidades españolas) de un modo genérico, sin especificar más, es como considerar que todos los equipos de fútbol (valga cualquiera «de provincias» o de menor rango) tienen el mismo nivel de calidad, de presupuesto y de resultados que el Real Madrid o las selecciones masculinas (absoluta, sub-21 y olímpica) y femenina de fútbol profesional: la marca España que reluce en la república deportiva donde domina el «deporte rey». No hace falta ser un experto en la materia para entender que si el todo puede representar de forma genérica a todas las partes, sin repartir y especificar los méritos individuales, algunas partes que no dan la talla exigida de prestigio académico o profesional pueden camuflarse en el 'totum revolutum', revoltijo o batiburrillo amparado en el todo universal. Sin olvidar que, como demuestra el trabajo de Sun y colaboradores, el prestigio de la entidad puede pesar mucho a la hora de buscar padrinos. Como es sabido, se conocen casos de prestigiosos profesionales trabajando en sitios mediocres, así como de mediocres refugiados en lugares de alto prestigio. De lo que también debería informarse a los alumnos y a los jóvenes investigadores es que, en su día, con la ayuda de san Mateo y del gran Gatsby, serán los nuevos mentores o padrinos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión