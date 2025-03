Aguinaga, un extremeño sabio

Se marcha Enrique de Aguinaga. Con 99 años, la cabeza clara y el humor en ristre para driblar adversidades. Catedrático emérito de periodismo por la ... Universidad Complutense y decano de los cronistas oficiales de Madrid, logró la integración de estos estudios en la universidad. Mandé escrito a la corporación de Valverde del Fresno, donde nació; por unanimidad municipal decidieron (25-3-1997) dedicarle una calle. Para inaugurar el curso 1999/2000, lo invité a las Escuelas Universitarias de Almendralejo. Tituló su lección inaugural 'El siglo de los Ancianos', sintiéndose anciano, pero nunca viejo. Tecnigraf imprimió la espléndida conferencia que editó Cultural Santa Ana.

De fértil memoria, jamás renegó de sus ideas que, a modo de vestimenta interior, blindaban su alma. Niño de guerra y de posguerra, narró la vida desde aquel 'Madrid de corte a checa', de Agustín de Foxá, hasta ayer mismo. Fue subdirector del diario 'Arriba', y como sustentaba sus opiniones en buenos asideros, pudo navegar con ojos indagadores, y hasta críticos, en el franquismo. Mostró su clarividencia el 29-5-2021 en Badajoz, al donar buena parte de sus archivos a la Fundación CB, que, con generoso agasajo, lo recibió. Católico de corazón y ética, se dedicó a repartir a los demás lo que tanto le costó juntar. El ayuntamiento madrileño recogía hace poco aquello que, con honda añoranza y hasta agridulce melancolía, desprendía de sus anaqueles. Su último escrito me llegó el 29 de marzo; y decía: «Tu animoso correo y la hipótesis (segura) de mi próximo fallecimiento, me han hecho reflexionar sobre el porvenir del papelorio que todavía conservo. Y he llegado a la conclusión de que se lo llevará el trapero, porque algo hay que hacer para evitarlo. Y ahí estás tú». Vivió un siglo, pero le faltaron días para concluir el reparto. Jaime Campmany, columnista excelso de una generación de notables, fue su compadre y amigo, y ensalzó en Enrique la sorprendente cualidad para ordenar papeles en su casa de la Ciudad de los Periodistas, donde cada pasillo estaba dedicado a ilustres personajes. Culto y raudo, sorprendía con la diana de citas certeras. Tengo varios legajos en mi biblioteca con la palabra Aguinaga, I, II, III... Eso y su dedicación epistolar, sus libros, sus artículos, su estudio por la 'Corte literaria' de José Antonio Primo de Rivera, podrían ser material suficiente para dedicarle una interesante obra. Su mujer periodista, y dos hijos con el mismo oficio, hacían del hogar una redacción de prensa. La biografía 'aguinaguiana' debería destacar su sentir cristiano, su amor por la palabra oportuna, su trato con figuras relevantes del último siglo, el saber del periodismo y el sentido fraternal de la amistad.

Cuando se nos escapa alguien con esa conciencia honda del vivir y del sentir, nos preguntamos si su centón de saberes desaparecerá, o habrá algún lugar recóndito e ignorado que espera ser descubierto en el futuro de alguna galaxia perdida.

Aguinaga, amigo veterano de la guerra del tiempo, descansa en paz.