Agua en Extremadura

Comenta Compartir

Es nuestro recurso natural más singular, un tesoro sin el que es imposible prosperar. Agua para nuestros ríos, pantanos, para las ciudades y pueblos. La ... tecnología ha hecho del agua moneda de cambio siendo un bien cada vez más escaso, y este año el más seco desde que existe registro. Nuestros embalses están casi vacíos (apenas superan el 30%). El regadío intensivo se lleva el 80% del total del agua. De seguir así vaciaremos los embalses, no podremos mantener los caudales mínimos de los ríos que aún no se han secado, y esta región, ya de por sí árida, se convertirá en un secarral semidesértico. No es ficción, es la realidad según nos dice la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), prevé que los años venideros serán peores. Es urgente y necesario gestionar mejor el agua, pues aunque presumimos de miles de kilómetros de costa de agua dulce, la evidencia apunta que de seguir así se reducirá drásticamente, debido a la pertinaz sequía, a la mala gestión de los regadíos intensivos no adaptados a la escasez de recursos hídricos en periodos secos como el actual, la insuficiente depuración y la excesiva contaminación. El futuro no es muy halagüeño y lo que está por venir será dramático si seguimos despilfarrando el agua, que junto al aire son los bienes creíamos y llamabamos eternos, pero que en realidad no lo son.

¿Que podemos hacer? Transformar las instituciones del agua, excesivamente burocratizadas, reformas administrativas encaminadas a la lucha contra la sobreexplotación y contaminación que sufren nuestras aguas, incluir a la ciudadanía en la gestion del recurso, cerrar el uso de pozos ilegales, reducir el consumo en la agricultura y ganadería intensiva en un 50% para 2030, aumentar el presupuesto para la gestión foresta, preservar los acuiferos subterraneos para garantizar reservas en un futuro inmediato. No podemos soñar con obtener energía hidraulica ni con industrias mineras o de cualquier tipo si no tenemos tan siquiera agua para beber o alimentarnos, y mantener la calidad de vida minimamente exigibles en una «sociedad tecnologica» del bienestar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora