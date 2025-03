Agravio comparativo

Es difícil comprender algunas veces la forma en la que actúa el Ayuntamiento de Badajoz, pues muchos estamos cansados de comprobar los abusos que se ... cometen por parte de algunos bares con total impunidad: ruido a deshoras de la noche, bares que montan mesas y sillas donde les parece invadiendo las aceras... Hace un tiempo, por orden municipal, un matrimonio joven que tiene su negocio frente a la Puerta de Palmas se vio obligado a eliminar el toldo y la protección lateral, dos ventanales de plástico que habían montado para proteger del frío a los clientes, y las consabidas cuatro o cinco mesas que había debajo de este. Hasta aquí, si era ilegal, nada que objetar. Pero qué pasó con el cierre de este espacio exterior de su negocio, pues que la mayoría de los clientes se niegan a estar en el interior debido a la covid, y como ese espacio es muy limitado, desaparecieron. Y, con ellos, su medio de vida.

Todos los que acudimos al mercadillo que instalan el primer sábado de cada mes en la Plaza Alta de Badajoz hemos sufrido la ocupación de media plaza, con mesas y sillas fuera del entorno de la carpa, que me imagino es la parte autorizada, por parte de una industria hostelera instalada en dicha zona. Así, todos los que asistimos a visitar los puestos el primer sábado del noviembre nos vimos sorprendidos con la cantidad de mesas y sillas que había que sortear. ¿Es esto legal? Y si no lo es, ¿porqué se le permite?

Por cierto, que me comentaron algunos vendedores que en enero no podrán instalar sus puestos, ya que se va a celebrar allí no sé qué fiesta. Y esto lo hace el Ayuntamiento un día sí y el otro también: anular el mercado de antigüedades por cualquier circunstancia. Se nota que hay alguien en nuestra Corporación interesado en machacar el casco histórico. Por si no lo saben nuestros ediles, les diré que este mercadillo, plagado de curiosidades, arrastra gran cantidad de ciudadanos a visitar el casco histórico. De esta forma los bares y establecimientos se ven desbordados de gente que complementan sus compras con calmar su sed en los bares de los alrededores.