HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 26 de septiembre, en Extremadura?
Editorial

Agraviar a costa de Montero

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

La conversión de la reforma de la financiación catalana, en términos de singularidad y bilateralidad, en una de las claves de bóveda de los acuerdos ... por los que los independentistas sostienen el Gobierno de Pedro Sánchez ha inducido un debate pervertido por las necesidades no del conjunto de las comunidades del régimen común, sino del Ejecutivo y sus socios de investidura. La colisión entre las ambiciones de Junts y ERC de un cambio orientado a apuntalar la soberanía de Cataluña –sin que medie un pacto constitucional como sí ocurrió en 1978 con el concierto vasco y el convenio navarro– y las aspiraciones del resto de autonomías aboca la negociación a un terreno imposible de empastar. Pero constatado esto y admitiendo que las medidas fiscales de los distintos gobiernos puedan estar sujetas a crítica, resulta intolerable el modo en que Junts azuzó ayer de nuevo los agravios entre territorios cargando esta vez contra Andalucía por beneficiarse supuestamente del dinero de los catalanes para «desgravarse el gimnasio y el animal de compañía». Un ataque ante el que el Gobierno está a la defensiva no solo por su dependencia del secesionismo, sino también por la temeraria decisión del presidente de hacer que la ministra de Hacienda de todos sea la candidata andaluza del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La joven hallada en su piso de Badajoz tras un incendio presentaba heridas de arma blanca
  2. 2 El presunto autor de la muerte de Jonathan: «No soy un asesino, soy una persona normal»
  3. 3 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  4. 4

    El incendio de Badajoz tras el que se halló muerta a una joven tenía dos focos
  5. 5 La Policía Nacional investiga las causas que rodean la muerte de la joven en el incendio de Badajoz
  6. 6 Un pequeño pueblo de Extremadura lleva su aceite de oliva virgen extra a Japón
  7. 7 Una conductora de 22 años choca contra una farola en Badajoz
  8. 8 Acaba de mudarse a Badajoz y su hermana hace un original llamamiento para encontrarle un grupo
  9. 9

    Recurren la prisión provisional del joven investigado por la muerte de Jonathan en Cáceres
  10. 10 El conductor de un autobús escolar en la provincia de Cáceres triplica la tasa máxima de alcohol permitida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Agraviar a costa de Montero