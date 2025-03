Agradecimiento a los guardas rurales

Comenta Compartir

Hace unos dos meses tuve el placer de conocer a guardas rurales en Jerez de los Caballeros. En aquel momento mostraron gran preocupación por los ... incendios forestales. Me dijeron que se enfrentan a situaciones muy complejas por la falta de previsión y medios y me instruyeron de lo que podría significar la devastación por el que llaman «fuego de copas». Desgraciadamente, sus augurios se han cumplido. No me cabe duda de que cumplen fielmente con sus funciones para proteger nuestro medio natural, aunque se nos olvida que para que haya un incendio hacen falta muy pocas cosas: intención o negligencia de un individuo y condiciones climatológicas favorables como estas altas temperaturas. La segunda es difícil de controlar. La primera debería combatirse con penas aún más severas, incorporando una condena, a partir del artículo 351 y siguientes del vigente Código Penal, de servicios a la comunidad obligatoria como lo sería trabajar un número de horas suficiente que le permitiera sembrar tantos árboles como los que se hubieran quemado. Solo así, algún día, podremos parar esta desertificación imparable. Lo de las basuras arrojadas al medio natural lo dejamos para otra conversación. Gracias por vuestro inconmensurable y silencioso trabajo para la sociedad.

