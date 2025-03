Agradecimiento

Comenta Compartir

Nací en Tornavacas y vivo en Cáceres desde los 7 años. Estaba en Tornavacas cuando se produjo el incendio en Jerte, estuve toda la noche ... pendiente del fuego y comuniqué, como miembro de Protección Civil, en el momento al subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz, que actuó sobre la marcha en coordinación con los demás organismos oficiales y los grandes medios que enviaron. Quiero destacar la gran profesionalidad de los pilotos de helicóptero, que, arriesgando sus vidas, estuvieron sofocando el fuego para que no llegase a los pinos. También quiero agradecer a la UME, la Guardia Civil, los bomberos forestales, 112 Extremadura y a todos los que intervinieron en el incendio. Incendio que quizás pueda ser demostrable que fuese intencionado por alguna persona que se dedica a quemar el valle, ya que en invierno se quemaron dos fincas en Tornavacas. Compañeros, seguiremos luchando por Extremadura, para que creemos riqueza en la naturaleza y no quememos la tierra. En nombre de mis paisanos, os damos las gracias y espero no llorar más como lloraba la otra noche con el fuego a 2 kilómetros de mi casa.

