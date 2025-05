La agonía de la Atención Primaria de Salud

La no cobertura en la última convocatoria MIR de 220 plazas de formación en Medicina Familiar y Comunitaria (40 de las 98 ofertadas en el ... caso de Extremadura) ha propiciado el debate sobre la situación de la Medicina de Familia y la Atención Primaria de Salud en España, en un contexto, además, en el que se prevé la jubilación de unos 12.000 médicos en los próximos años.

Entre las posibles soluciones para atajar esa desafección a la Medicina de Familia, Ana Belén Hernández en su brillante artículo del HOY del 28 de mayo señala la mejora de las condiciones económicas, incentivar la labor de los tutores y la necesidad de impartir Medicina de Familia en las facultades para que los estudiantes conozcan esta especialidad. Y efectivamente, España es uno de los pocos países de Europa y América sin departamentos de Medicina de Familia. Canadá, que fue de los primeros países en introducirlos en la década de los 50 del pasado siglo, logró una proporción de médicos de familia cercana al 50% en su Sistema Nacional de Salud, como propugna la OMS. Y mantiene estos logros y la calidad de su sistema sanitario.

Dicho esto, en España desde 1989 la normativa legal exige que cada facultad de Medicina cuente con al menos tres centros de salud y profesores asociados de Medicina de Familia. Y esto se cumple en la gran mayoría de facultades de nuestro país, de manera que los alumnos rotan por los centros de salud, en sexto curso o en otros previos, y pasan tres o más semanas en las consultas de un médico de familia.

En Extremadura se imparte la asignatura Medicina Familiar y Comunitaria desde el curso 2000-2001, primero como asignatura de libre elección y en la última década como asignatura obligatoria en quinto curso. Además está la asignatura de Prácticas Tuteladas, un rotatorio en sexto curso en los centros de salud. De manera que no es que los alumnos desconozcan la medicina de familia (aparte de que habrán acudido en ocasiones como pacientes a las consultas), sino tal vez que la conozcan bien, que observen sus condiciones de trabajo (el tiempo disponible para atender a los pacientes, las actividades no asistenciales que asumen para tapar las deficiencias del sistema, el rechazo a muchas de las consultas que plantean a los especialistas, vulnerándose con ello derechos de los pacientes, la vinculación kafkiana con residencias de ancianos,…) y se desanimen. Así que desde la ironía tal vez fuese mejor que no la conociesen. Pero es cierto que el peso que tiene la Medicina Familiar y Comunitaria en los planes de estudio continúa siendo mínimo, máxime si tenemos en cuenta que al menos un 40% de los médicos formados en las facultades tendrán que trabajar en Atención Primaria de Salud. También es escaso el número de profesores asociados, y ridículo el número de profesores titulares en el país, que pueden contarse con los dedos de una mano. Y por si fuese poco, la formación de los médicos en las facultades sigue centrándose en un modelo predominantemente biomédico, lo que precisamente no favorece la elección de determinadas especialidades.

Tampoco el sueldo del médico de familia difiere, salvo complementos específicos u horas de guardias, de los especialistas hospitalarios. Pero en otros países (Reino Unido) priman con un incentivo económico la longitudinalidad de la atención del médico de familia. Complemento que premia económicamente el tiempo que se lleva ejerciendo en la misma plaza, porque se sabe (demostrado en amplios estudios) que esa permanencia permite un conocimiento de los pacientes y de su entorno que garantiza una atención sanitaria mejor que la ofertada por otro profesional con los mismos años de trabajo pero con permanencias cortas (por precariedad o inestabilidad en el empleo).

No nos engañemos más. El problema de la Atención Primaria y de la Medicina de Familia es básicamente político, de falta de interés político en su desarrollo. Se dice que España es uno de los países con mejores leyes pero en el que estas no se cumplen. Y valga de botón de muestra la Ley General de Sanidad de 1986. Una Ley que contempla un Sistema Nacional de Salud universal que se vertebra sobre la Atención Primaria de Salud, pero que sigue sin incluir las mutualidades de funcionarios civiles (Muface), militares (Isfas) y judiciales (Mugeju), un colectivo de poco más de dos millones de personas de mayor renta y nivel educativo, y con más capacidad de influencia en las decisiones políticas, con lo que se priva a la Atención Primaria de Salud del mejor estímulo a la mejora.

La Atención Primaria de Salud está en agonía y la causa fundamental, sin duda, es la falta de interés político en su desarrollo. De unos y de otros. Crece más el gasto sanitario en hospitales, sin que haya visos de que se destine el 25% del presupuesto a la Atención Primaria de Salud, se adecuen las plantillas de personal y se eliminen las trabas de acceso a pruebas diagnósticas y terapéuticas. Este deterioro acabará convirtiéndola en una nueva «beneficencia» para pobres y clases medias empobrecidas por la crisis, que evita todo el que puede a través de la medicina privada, utilizándose los centros de salud como mero paso para acceder a medicamentos, bajas laborales y pruebas complementarias.