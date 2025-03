Comenta Compartir

En estos momentos, todos nuestros agentes están ocupados». Trilirí, trilirá (al estribillo). Nada, imposible, un inconmovible muro de hielo impide el paso. Ya te duele ... la oreja de sostener el teléfono, pero es inútil. «Todos nuestros agentes...» trilirí. Aquí quiero yo ver a esos hijos de la gran matraca que se atreven a afirmar que en España hay no sé cuantísimos millones de parados. Mentira. Puñetera propaganda bolchevique. Aquí, en esta España del desahogado Sánchez no hay ni un mísero parado. Todos están ocupados, a tope, currando como fieras y sin poder dar abasto con esta cola de ingenuos ciudadanos que se desesperan aldabeando la puerta como posesos para intentar tramitar algo en esta digital, resiliente y alternativa sociedad que hace tiempo olvidó el malhadado «venga usted mañana» porque mañana también «todos nuestros agentes estarán»... y vuelta al estribillo. Antes de ayer mismo intenté conectar con el servicio de ¡urgencias! de una conocida sociedad médica, antigua «agrupación de entidades» que, al parecer, hoy forma en la escudería de una notabilísima entidad financiera catalana y resultó que, aparte –por supuesto– de tener ocupados a todos sus agentes, principiaron avisándome que si deseaba ser atendido en castellano habría de pulsar el número uno. Sorprendente, tener que advertir previamente, y en España de que deseas ser atendido en español. Eso sí, pulsando el número uno y no el tres mil cuatrocientos veinticuatro; todo un detalle. Xarnego de merda. En cualquier caso, tuve que acabar renunciando y tengo que decir que encontré solución en un impecable 061, en el que atendieron la urgencia –vital– con profesionalidad ejemplar.

Traigo este ejemplo por cercano. Pero lo terrible es que la dichosa ocupación permanente de «nuestros agentes» es una epidemia que nos ha invadido amenazando con asfixiar cualquier intento ciudadano de resolver algo, sea público o privado, en esta España del santo bostezo. Algo parecido a aquel «está reunido» tan del gusto de eficientes secretarias-cancerberas de personas siempre ocupadísimas. Si a esto unimos la exigencia radical de la administración de contar con una «cita previa» que se consigue llamando a un teléfono que habitualmente no contesta o accediendo a un formulario de internet, ininteligible para la mayoría, y que acostumbra a enviarte una y otra vez al puerto de salida como en el juego de la oca, habrá que concluir que la paciencia del pueblo español tiende a infinito, quizá porque ha acabado asumiendo, al fin, que el cartel de «no funciona» es parte consustancial de nuestra estúpida, inerte y vergonzosa patraña nacional. La dichosa pandemia nos dejó en pelotas y en medio de la calle y, a su sombra, el teletrabajo se convirtió en tele-tócate-lo-que-quieras; la cita previa en foso de caimanes y la atención digital en una monumental estafa. Y gracias a ella, políticos y demás depredadores pudieron constatar que la capacidad de los españoles para aguantar abusos es inagotable y que, por mucho que se les potree, acabarán aplaudiendo en los balcones. Ancha es Castilla, pues. No funciona. Bueno ¿Y qué? La dichosa ocupación permanente de «nuestros agentes» es una epidemia que nos ha invadido amenazando con asfixiar cualquier intento ciudadano de resolver algo

