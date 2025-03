Agenda cultural

Semana Santa, Mercado de las Tres Culturas, Womad, Extremúsika, Feria de San Fernando, Cáceres de Película, Festival de Blus, Irish Fleadh, Noches del Baluarte, Conciertos ... del Pedrilla, Bajada de la Virgen de la Montaña, Feria de la Tapa y del Libro (sí, las pongo al mismo nivel), Los San Pancracio, Las Candelas, San Jorge... múltiples carreras populares, exposiciones, y un número equivalente de otros tantos conciertos de la Banda Municipal. Podría completar esta columna detallando sólo el programa y les aseguro que, como ustedes, estoy encantado con la cultura: literatura, música, teatro... esta es la cara de la moneda.

En el caso de Cáceres, creo que organizamos eventos por encima de nuestras posibilidades. Y aunque la Policía Local no da abasto para ordenar todo el folclore que generamos, no se pueden ampliar las plazas de agentes porque el presupuesto del Ayuntamiento es lo que es. Aquí nos damos de bruces con la realidad, con la cruz de una ciudad de funcionarios, hostelería, turismo y algo de comercio, anclada en una parálisis sistémica de décadas. Ni siquiera la primavera, con la Virgen de la Montaña, el Womad y las Ferias, nos hace olvidar la triste realidad de unos jóvenes obligados a emigrar en busca de oportunidades. Tampoco compramos ya el histórico humo de paja de unos proyectos que, supuestamente, llegarán. Estamos resignados al hastío, escépticos e inmunes a todo.

En el balance de los últimos años, obviando los supuestos proyectos de alcance generadores de empleo, destaca tan solo el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), esa 'pedrea' con la que la descentralización administrativa propiciada por el Gobierno central ha premiado a capitales de provincia pequeñas y medianas, que generará 150 empleos. Lo demás es, como siempre, el cuento de la lechera. Por si acaso yo, como ustedes, no empezaré a creerme nada hasta que las máquinas comiencen a remover la tierra. Mientras tanto, a esperar el buen tiempo y un nuevo comienzo del tiovivo de la agenda cultural, que no digo que no genere actividad económica, pero, está claro, no da para más policías.