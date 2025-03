Un ramo de zorras

Hay palabras que no tienen suerte. Quiero decir que resultan feas desde el momento del nacimiento. Por ejemplo, la palabra zorra, en cualquiera de sus ... acepciones. Por el contrario, hay vocablos que nacen de pie: la rosa, sin ir más lejos. Alguien dirá que la rosa sería bella con cualquier nombre. Hasta cierto punto. Cambien rosa por zorra y verán el resultado: «Feliz cumpleaños, cariño. Mira que ramo de zorras tan bonito te traigo». Seguro que la esposa se las tira a la cabeza. Con toda la razón. Como ése, interminables ejemplos. Cosas del lenguaje, divina maravilla de la creación humana. Se trata de algo parecido a lo que dijo Cela, aquel genio: la belleza está en el poema, no en la cosa. Oiga, que esto de la fealdad de ciertas palabras no lo he inventado yo. Sin ir más lejos, Neruda y Alberti recogen en sus memorias un ramillete de palabras horrísonas. Y otro de palabras bellísimas. Para compensar.

Supongo que ya sabrán adónde quiero llegar. En efecto, 'Zorra' es el título de la canción que este año nos representará en Eurovisión. Nebulossa se llama el grupo que la interpreta, perdón, la banda, precioso nombre, por cierto: me refiero a Nebulossa, claro. Con semejante título, va a ser muy difícil que me guste la canción, por muy bonita que sea la música. Ni que decir tiene que no participo, en absoluto, de la polémica que se ha montado entre los de siempre: sí, los que llevan todo al campo de las ideologías. ¡Le ha gustado a Pedro Sánchez! No me extraña nada que el otro día el gran Landero dijese que «estamos enfermos de política». He ahí otra muestra admirado Luis. Por cierto, eso que has dicho, que estamos enfermos y tal, yo lo dije 'prime', un siglo ha por lo menos. Y aquí dejo la 'Zorra' eurovisiva, a la que tenía pensado dedicarle toda la columna. Pero ustedes perdonen.

No soy yo muy partidario de detenerme en las tragedias, mas hete aquí que el otro día, cuando leí en este periódico lo de la recién nacida hallada muerta en la cinta del basurero de Mirabel, cordón umbilical aún colgando, se me encendieron todas las alarmas del alma. Total, que no puedo pasar por encima de un suceso semejante, siquiera sea por el dolor tan inmenso que me provoca. Si me apena sobremanera contemplar al león (otro tanto en los osos) que acaba de vencer al jefe de la manada, matando a toda la descendencia engendrada por el vencido, con el fin de asegurarse el dominio futuro de sus genes, imagínense lo que ha supuesto para mí la muerte, presuntamente homicida, de una recién nacida de mi misma especie. Me parece algo tan horrendo que soy incapaz de asumirlo, si no es a la luz, oscuridad más bien, de una enfermiza sinrazón. En efecto, sólo una persona en algún estado de locura es capaz de perpetrar tamaña felonía. No tenido otra manera de entenderlo

«Perdón por la tristeza» (Cernuda).