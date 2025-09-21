HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El pinganillo y el filósofo pandémico

Agapito Gómez Villa

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Sucedió hace tres quinquenios en la llamada Cámara Alta, ese ente inservible que nos cuesta 5.000 millones al año (ni con mayoría absoluta de ... la oposición sirve para mojarle la oreja a Sánchez), cuando José Montilla, andaluz de Iznájar, Cordoba, presidente a la sazón de la Generalidad de Cataluña, perdón, Catalunya, se dirigió a la concurrencia en un 'perfecto' catalán (malas lenguas dicen que cuando tiene que escribir algo en público, le pasan antes una chuleta). Entre los senadores, Manuel Chaves, andaluz de Sevilla nacido en Ceuta, escuchaba atento, pinganillo mediante, a su paisano José. Aquel día me dije: están locos. Amable lector: «Demuéstrame que no tengo razón», que decía el joven americano recién asesinado.

