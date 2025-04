Pedro Sánchez, el respetuoso

Una vez más, Pedro Sánchez ha demostrado ser un hombre como Dios manda: respetuoso a más no poder, entre otras muchas virtudes. Todo el mundo ... sabe que cada comunidad autónoma es un pedazo del Estado español, que así decía el rojerío antañón, que parecía que les quemaba en la boca la palabra España. ¿Queréis decirme, baldados mentales, de dónde coño viene el adjetivo 'español'. ¿De Rusia, acaso? Mataros habría sido poco. Por papanatas. Continúo. Todo el mundo sabe, asimismo, que el presidente de una comunidad es el representante de España en su territorio, que solo hay que comprobar la alegría con la que algunos llevan la españolidad. El presidente de la Generalitat, sin ir más lejos: Aragonés (con ese apellido, cualquiera). Y por último, las banderas autonómicas, españolas todas por los cuatro costados. ¿O no? Aquí quería yo llegar, para enlazar con lo del principio: lo respetuoso que es nuestro eximio presidente.

En efecto, Pedro Sánchez es tan respetuoso con los símbolos nacionales, que el otro día, en su visita a la Generalitat, no dudó en inclinarse ante la bandera catalana. Como está mandado. Para que luego digan algunos que va lanzado a descuartizar España. Pero no lo fue menos el presidente catalán con la bandera de todos los españoles: en cuanto Sánchez acabó de intervenir, mandó retirarla. ¿Para que no le hiciese sombra a la senyera? Qué va. ¿Por aversión a todo lo español, tal vez? Calla, mujer. De eso ni parler. Muy al contrario, lo hizo con una intención muy noble, a saber: para evitar su deterioro por la intemperie, que de eso entiendo yo algo. Mi amigo ANV, cuya casa visito con frecuencia, tiene una bandera en un armario de maderas nobles, cuya fachada es de cristal. Años lleva allí y siempre está impecable.

Las cámaras de televisión recogieron la genuflexión cervical de Sánchez, ustedes ya me entienden, pero, sin saber por qué, no emitieron el emotivo tratamiento de Aragonés a la enseña constitucional. Pues sepan ustedes que, una vez retirada, antes de guardarla en un arcón, en contra de lo que cuentan malas lenguas –que si le producía asco su presencia y todo eso que se dice–, no solo la besó, como hiciese el día de la jura de bandera, sino que se arrodilló ante ella con unción.

Esa es la verdad y toda la verdad sobre el particular, digan lo que digan los periódicos ultraderechistas y tendenciosos, casi todos. ¿Ustedes creen que Pedro Sánchez hubiese consentido que la bandera nacional fuese ninguneada, humillada, vituperada en una institución española, la sede del gobierno catalán? Vamos anda. Conociendo como se las gasta, seguro estoy de que la habría agarrado por el mástil y se habría liado a mamporros con los 'Aragoneses'. Bonito es Pedro para estas cosas.

Deseando estoy de que vuelva por aquí, aunque sea a inaugurar otra vez el tren 'a pilas' que inaugurase el verano pasado entre llamas forestales: para verlo inclinar la cabeza ante la bandera de Extremadura. Ya lo verán.