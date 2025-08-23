Un pacto para apagar el pasto

Como me lo cuentan, se lo cuento. Sucedió en las inmediaciones de mi pueblo, el Casar, apagando que estaban el incendio los profesionales, en presencia ... de algunas decenas de testigos. Fue el caso que cierto paisano, propietario de tierras colindantes (lo acabo de llamar para que me dé pelos y señales del hecho), viendo cómo ardía una llamita, dada por extinguida, se acercó y la apagó, al tiempo que echaba tierra sobre unas cagalutas humeantes. En esto que se le acerca un agente de la autoridad: «Qué está usted haciendo». «Estaba apagando unas llamas y enterrando unas cagalutas que estaban echando humo». «Usted no tiene que hacer nada. Así que retírese». Si no lo veo, no lo creo.

El otro caso aconteció cuando ya el horrendo incendio de Jarilla iba campando a sus anchas, maldita sea: se les fue de las manos cuando ya lo creían dominado, alturas de Casas del Monte, que lo veía yo desde la ventana, que no hice otra cosa aquel día y aquella noche. Desde la playa: «Que estoy viendo por las cámaras que hay una lengua de fuego que está llegando a mi casa». De inmediato, mi amigo, al que acabo de llamar para que me refresque todos los pormenores, reclutó a tres propios, y entre los cuatro, provistos de esos dispositivos tan sencillos como eficaces, los batefuegos, en un rato acabaron con las llamas que amenazaban con devorar la vivienda campestre. Menos mal que no fueron vistos por ninguno de los encargados de vigilar el cumplimiento de las normas antincendios. De lo contrario, esposados habrían ido camino de Plasencia, como mínimo.

Ah, qué tiempos aquellos en los que las campanas tocaban a fuego –¡que está ardiendo la Retoña!–, y medio pueblo se echaba al campo, yo incluido, y escobones en mano, conseguían dominar casi todos los incendios. Sí, ya sé que era rastrojo mayormente, pero se daban maña de que las llamas no afectasen a las casas del campo cuando menos, o que no pasase a un olivar, o a un encinar. Pero no crean ustedes que esta práctica era privativa de los llanos del cereal. En las zonas serranas y arboladas, las ahora abrasadas, también se hacía algo parecido. La gente se echaba al monte, nunca mejor dicho, y hacían lo que podían, no poco, puesto que conocían el terreno como la palma de la mano. Mismamente lo que han hecho estos días en varios pueblos amenazados por el temeroso incendio de Jarilla: ante la insuficiencia de medios para tantos frentes, los alcaldes, bajo su responsabilidad, han reclutado a los vecinos voluntarios (mando foto) y, sierra arriba, se han dedicado a combatir las llamas que apuntaban a sus pueblos.

No hay más comentarios, señorías.

Post scriptum: la solución a todo esto la dio el otro día Pedro Sánchez, a pie de llamas: «¡Un pacto de Estado contra la emergencia climática!». Eso: un pacto para apagar el pasto (el que alimenta las llamas). Por cierto, donde había ovejas, el fuego se detuvo milagrosamente.