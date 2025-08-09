Adolfo Bioy Casares no sólo era la elegancia convertida en persona, sino que, además de cenar mano a mano con Borges durante más de treinta ... años, también sabía escribir: lo suﬁciente para obtener el Premio Cervantes. Era tan elegante que miraba con cierto desdén elitista a los escritores comprometidos, porque, según su opinión, los políticos desprecian y desechan a estos intelectuales y escritores cuando ya no los necesitan. A lo que se ve, los llamados intelectuales nunca sacan nada bueno de los políticos: a Borges le costó el premio Nobel el estrechar alguna mano manchada de sangre.

Me ha venido a las mientes el recuerdo de Bioy, al ver a 'el pareja' de la presidenta de Madrid (soy 'el pareja' de Fulanita me dijo uno), de viaje ambos por tierras americanas del norte. Resulta que una noche, al encender la televisión, apareció, sin saber por qué, ¡ahora me acuerdo!: porque al mediodía me gustaba ver a Ferreras entusiasmado con todas las acciones de los ángeles del gobierno y en los ratos perdidos poniendo a parir a los malvados de la oposición (me acaban de comunicar de La Sexta que eso se acabó, que ahora es al revés). Les decía que, de sopetón, me encontré con 'El Intermedio', y como no tuviere el mando a mano para cambiar de cadena, me vi sorprendido por una de las ocurrencias del licenciado Wyoming (es licenciado en Medicina): 'Minuto e imputado'; ya saben, de la radio y el fútbol: 'Minuto y resultado'. Eran los días en que no dejaban de salirle casos delictuosos a las huestes del gobierno. Pues bien, ¿a que no se imaginan quién fue el único imputado nombrado? No; no lo van a conseguir: ¡'El pareja' de Ayuso! Si no lo veo, no lo creo. Y lo más curioso es que por aquella fechas la cosa estaba en el alero, quiero decir que los jueces aún no se habían decidido por sentarlo en el banquillo.

Sí, doctor Monzón, yo sé que un tío que se compra un Maserati de segunda mano merece pena de cárcel, por hortera (Isabel: tu novio será todo lo guapo que tú quieras, pero ya verás cómo nos sale rana), pero de ahí a ponerlo el primero en la lista de los imputados, cuando en el gobierno los había a puñados, me parece una muestra asquerosa y repugnante de servilismo, impropia de cualquier persona con un mínimo de decencia moral, y mucho menos de un señor que ha pasado seis años en las aulas de una facultad de Medicina (me puede el corporativismo). Desde entonces, adiós Wyoming. He prometido no volver a mirarlo a la cara el resto de mi vida. La indignidad tiene un límite y tú lo has traspasado.

Pena me da el día que se cumpla 'La maldición de Morel' (paráfrasis de la 'La invención de Morel', obra magna de Bioy Casares): el día que los gobernantes de ahora te paguen con el desprecio, cuando ya no te necesiten. El mío ya lo tienes.