¡Una línea telefónica!

Comenta Compartir

Decíamos anteayer (diario HOY): «El SES ofrece hasta 750 euros más al mes a los médicos por ir a plazas de difícil cobertura», además de ... un plus por desplazamiento. Bienvenida sea toda medida encaminada a solucionar la grave situación a la que ha llegado la atención médica en el medio rural. Para no perder la costumbre, los gerentes no se han movido hasta que el problema ha alcanzado una intensidad insoportable. Sí, ya sé que la cosa no es de fácil solución, que viene de muy atrás, que la actual administración lleva cuatro días y todo eso. Las administraciones no tienen nada que echarse en cara, son tal para cual. Y eso que ahora suelen estar integradas por personas de cierta valía. Tiempos hubo en que estuvimos gestionados por lo más inepto que iban encontrando: «No teníamos a nadie, Agapito», me dijo uno que tuviera mando en plaza en la política regional. «Menos mal que la sanidad funciona gracias a los buenos oficios de los sanitarios», le contesté.

Gente de cierta valía he dicho. En efecto. Pero siguen adoleciendo de un incorregible defecto, a saber: piensan que lo saben todo, y en ese afán no se les ocurre pedir ni siquiera una opinioncita a los viejos de la tribu, que para algo ha de servir la experiencia, digo yo. Fíjense si es cierto lo que afirmo, que ha sido un médico jubilado, aunque en perfecto estado de revista laboral, que esa es otra, el doctor Dimas Igual, el que ha tenido que auspiciar la solución a una flagrante disfunción del sistema: la vergonzosa falta de comunicación/coordinación entre la Medicina de Familia y el resto de las especialidades (lo traté en estas páginas hace décadas). «En la era de las comunicaciones, vivimos de espaldas», me diría el inquieto colega. «Foro de entendimiento entre los médicos de primaria y hospitalaria», ha llamado don Dimas a lo suyo. Les supongo sorprendidos por el asunto, pero les aseguro que es una verdad tan grande como un hospital. Con lo determinante que sería mantener –por el bien del paciente, claro– una relación fluida entre los médicos de ambos lados de la valla. No se imaginan la cantidad de problemas que podrían resolverse si existiera la comunicación que hoy no existe. Pues nada, parece que no hay manera. Tendremos que seguir arreglándonos con el teléfono privado del colega y amigo. Lo ideal sería, claro es, lo que vi un día: un médico de primaria, cada vez que necesitaba ayuda, consultaba de inmediato con el internista que había en la consulta de al lado. Eso, hoy por hoy, es una utopía, lo sé. Aprovecho esto último para decir que al que se le ocurrió suprimir las especialidades ambulatorias habría que haberle cortado las manos arrente el codo. En fin, que como presiento que el «entendimiento» que pretende don Dimas va para largo, mientras llega, se me ocurre una idea: crear al menos una línea telefónica directa entre los médicos de hospital y los de atención primaria. ¿Les parece mucho pedir?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión