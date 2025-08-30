HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 30 de agosto, en Extremadura?
Punto de mira

Hacedores de olas

Agapito Gómez Villa

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:13

M ientras la inmensa mayoría de los españoles estamos pasando unos días de gloria con estas temperaturas de suavidad paradisíaca, hay, empero, un grupo de ... ciudadanos que, ¡por las mismas razones!, se encuentran sumidos en la tristeza, el desánimo, la desolación. Me refiero a los informadores del tiempo, que a fuer del protagonismo que se arrogan sobre los fenómenos meteorológicos, han llegado a considerarse los verdaderos 'hacedores' del clima: de la última ola de calor, sin ir más lejos. En invierno, ya lo verán, se repetirá la historia: si viniese otra Filomena, se pondrán como niños.

