Citas cortitas y sencillitas

Agapito Gómez Villa

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

El otro día, alguien del Ministerio de Educación endosó a Einstein una frase que por lo visto es de otro: «La educación es lo que ... queda después de olvidar todo lo aprendido en la escuela». Don Alberto no dijo nunca cosas tan simplonas: según Stephen Hawking, 'su' principio de equivalencia (gravedad y movimiento uniformemente acelerado, ustedes perdonen) es el más fulgurante relámpago del pensamiento. La cita errónea del ministerio bien podría haber sido atribuida a mi admirado Manuel Vicent, al que uno le ha leído cosas parecidas a ésa: «Cultura es lo que queda después de olvidar todo lo aprendido». Pero no. Como se ve, lo de Vicent es una variante de lo anterior: lo de la escuela y tal. Por lo visto lo dijo B. F. Skinner, un psicólogo que hubo, lo cual me parece una auténtica barbaridad. Me quitan a mí lo que aprendí en la escuela, y me deshago como un azucarillo. Y no digamos lo del bachillerato, que es el summum, según Pániker, aquel genio.

hoy Citas cortitas y sencillitas

Citas cortitas y sencillitas