No es un juego de palabras entre ellas, Fínibus y África. Mi amiga tiene su nombre por la virgen de Almendral, que alguna referencia hace ... al fin de la tierra, y África a ese continente que nos suena a lejanía, estando tan cerca, y a pobreza, pero que está lleno de colores y riqueza, de música y ritmo, de gritos y tambores de alegría y esperanza, y que desea la paz y la justicia para salir de lo que le hace sufrir. Hace unos días fui espectador agraciado en el festival 'África en danza'. El teatro López de Ayala estaba lleno de muchas familias y amigos de los que bailaban, algunos también conocidos por mí. Yo fui por Fínibus, porque me unen a ella procesos de vida, alegría, dolor, vida y muerte, también de fe y de participación en nuestra comunidad parroquial. Hace tiempo, antes de la pandemia, ella tenía programado viajar a África con un grupo de danza, con el deseo de conocer y acercarse a aquella realidad que le seduce y le atrae hace tiempo. Este deseo lo expresa en esta aproximación a la danza africana, pero también en su concienciación personal de ciudadana, en su participación en Cáritas, en el comercio justo, hasta en el acompañamiento a los chavales preadolescentes de nuestra parroquia, donde van descubriendo las claves de la fraternidad del Evangelio pegados a la tierra y a la gente de todos los continentes, analizando causas y consecuencias de la desigualdad, la pobreza y la riqueza en el mundo, así como los grandes valores de las distintas culturas. Ahora estamos implicados en un proyecto para Madagascar, en lugar de extrema pobreza y hacemos protagonistas a los chavales –nuestra tropa solidaria– en conexión con aquella realidad. El estar en el teatro y verla danzar, en esa comunidad de color, alegría y ritmo, acompañada por sus compañeras y aquellos músicos excelentes, me hizo sentir que el corazón de Dios es tan grande como África y late con los mismos latidos que aquellos tambores y demás instrumentos. Todos seguíamos con palmas y movimientos sus bailes. Pero lo que me movía por dentro me lo hizo sentir esa persona, que se siente limitada e imperfecta, pero que sabe de compasión en el dolor y de deseo de caminar en fraternidad junto a otros para hacer un mundo mejor. Le impidió realizar aquel viaje programado la pandemia que se presentó, y que además a ella le dio más duro que a casi todos nosotros, porque tuvo que vivir la experiencia de perder a José Miguel, su esposo, con quien compartía proyecto de vida, junto a sus dos hijos Miguel y Carmen. Pero el viaje interior, de su proceso personal y de la necesidad de reproyectar su existencia en el dolor, ha seguido con fuerza y con los latidos de la rabia que se convierte en amor y abrazo con los otros, especialmente con los débiles. En una reunión con padres que han vivido la muerte de los hijos me comunicaba una madre su sentir tras años de duelo y afirmaba que en el proceso había ido experimentando que a más amor menos dolor. La danza de Fínibus y sus compañeras me transportaba a esa verdad cristiana de responder al dolor con amor. No puedo menos de felicitar a Cristina Rosa, la directora de estas escuelas de danzas africanas, un modo de presentar el calor y el color de un pueblo lleno de vida y de esperanza que se expresa con alegría en el baile y en el ritmo. Entendí que lo de esta amiga mía seguro que era afín a toda esa muchedumbre de mujeres –también un joven bailarín– y músicos que no sólo bailan juntos, sino que comparten y se enriquecen con estos valores y esta cultura africana. Los textos que se proclamaron y se expresaron en la danza hablaban de los valores más profundos de lo humano y del cuidado para sembrar la esperanza de una fraternidad universal sin exclusión y sin juicios, amén de injusticias y desigualdades ambiciosas. Salí renovado interiormente de su actuación, se me movió el corazón y me temblaron las entrañas, los sentí comunidad y abracé a África con todos sus cuerpos y su alegría.

