Afectados por las gasolineras

En la obsesión del alcalde por destrozar Don Benito la última ocurrencia ha sido permitir la construcción de tres gasolineras en un radio de 200 ... metros en la avenida Madrid. ¿Sorprendidos? Yo no. A los socialistas se les llena la boca con el cambio climático, las energías verdes, etc, pero cuando llega la hora de la verdad acaban buscándose una buena jubilación en una empresa eléctrica. Tres gasolineras en pleno barrio residencial de casas adosadas. ¿Dónde queda la seguridad de los ciudadanos? Mucha norma absurda para combatir el virus apelando a la salud y ahora sitúan tres instalaciones que son peligrosas a escasos metros de las viviendas. Peligro de incendio, toxicidad de los productos, aumento del tráfico en la zona, ruido, etc. Dios no lo quiera, pero como algún día se produzca una explosión el presente alcalde va a pasar a la historia de la ciudad. Por cierto, algunos alcaldes socialistas han prohibido la instalación de este tipo de industrias en su suelo urbano, por algo será.

